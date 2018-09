Mais de metade das baixas por doença atribuídas no sector da Educação, e que foram fiscalizadas no final de 2017 – o último período para o qual há dados –, revelaram-se fraudulentas. A conclusão consta do relatório da Comissão Europeia sobre a oitava avaliação pós-programa, ontem publicado, e citado pelo Jornal de Negócios Bruxelas adianta que o plano já anunciado para reduzir o absentismo no sector público "começou a ser implementado". E dá conta dos primeiros resultados: "A verificação de cerca de seis mil juntas médicas, no sector da educação no final de 2017, para identificar baixas por doença incorrectas, contribuiu para o regresso ao trabalho de mais de metade dos casos avaliados."