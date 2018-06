Sonae Capital vende parcela de Tróia por 20 milhões

A Sonae Capital vendeu uma parcela do empreendimento de Tróia a uma empresa francesa por 20 milhões de euros, revelou a empresa em comunicado enviado para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).A Sonae Capital "celebrou um contrato de promessa de compra e venda nos termos do qual prometeu alienar a parcela definida no Plano de Pormenor de Tróia como UNOP 3, pelo valor global de 20 milhões de euros, à sociedade Lagune Troia", revela o mesmo comunicado.Em causa está uma unidade cujo plano de pormenor estabelece uma área bruta de construção de 36.200 metros quadrados e um máximo de 600 camas turísticas. A empresa liderada por Claúdia Azevedo adianta ainda que o projecto da Lagune "assenta no desenvolvimento de um Luxury Resort, elevando a qualidade dos projectos a desenvolver na região."

A Sonae adianta que "a Lagune é uma sociedade de investimento em activos imobiliários relacionados com os sectores de lazer e saúde, numa perspectiva de médio-longo prazo. Actualmente, possui activos sob gestão de 1.500 milhões de euros, em seis diferentes países europeus."