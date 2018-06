Acções do Sporting disparam mais de 29%

As acções da SAD do Sporting subiram 29,51% para 0,79 euros, tendo trocado de mãos 3.204 acções esta sessão. Um volume que supera a média diária dos últimos seis meses (1.629), indica o Jornal de Negócios Este desempenho surge numa altura de grande incerteza dentro do clube de futebol, com vários jogadores da equipa principal a apresentarem pedidos de rescisão de contrato, alegando justa causa, e a liderança do clube sob pressão.