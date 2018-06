Aeroporto de Lisboa continua a crescer acima da média europeia

O tráfego de passageiros no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, registou em Abril um crescimento de 9,1%, mais do dobro da média dos aeroportos europeus da mesma dimensão (com mais de 25 milhões de passageiros por ano), que foi de 4,1%, revelam dados da Airports Council Internacional (ACI) Europe, entidade que representa cerca de 500 aeroportos em 45 países europeus.

Face ao mesmo mês de 2016, o crescimento apresentado em Abril pelo aeroporto de Lisboa atinge os 42,2%.

De acordo com a ACI Europe, no grupo dos maiores aeroportos, só na Turquia (Istambul e Antália) e Moscovo é que foram registados aumentos maiores do número de passageiros do que em Lisboa no mês em análise.

No total dos aeroportos europeus, o crescimento médio do tráfego de passageiros foi de 5% em Abril, face ao mesmo mês de 2017, tendo-se mantido a tendência de os mercados fora da União Europeia liderarem esta dinâmica, com aumentos de 10,4%.



Já no espaço comunitário o aumento ficou-se pelos 3,4%, o que a ACI Europe justifica, em comunicado, pela combinação de interrupções laborais, o impacto da falência da Monarch e Air Berlin, a maior procura turística por destinos como a Turquia e Norte de África, assim como pelo facto de as férias da Páscoa ter começado em Março.

Relativamente ao aeroporto do Porto, o tráfego de passageiros subiu em Abril 10,8%. Já em Faro registou-se um recuo de 2,8%, em Ponta Delgada de 7,9% e no Funchal de 9%, face ao mesmo mês de 2017.