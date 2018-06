Abastecer o depósito de um veículo vai ficar mais barato na próxima semana. Será a segunda semana consecutiva de descidas dos preços. Algo que só é possível porque as matérias-primas desceram, depois de subidas constantes, e porque o euro valorizou contra o dólar, o que acaba por reduzir a factura dos combustíveis para os europeus, uma vez que as matérias-primas negoceiam em dólares.

Assim, abastecer o depósito de um veículo, seja com gasolina seja com gasóleo, ficará mais barato, com as descidas a rondarem os dois cêntimos por litro.



Saiba mais no Jornal de Negócios.