O valor médio das novas pensões da Caixa Geral de Aposentações (CGA) recuperou no ano passado, tendo ficado pouco acima dos mil euros, de acordo com os dados divulgados num parecer do Conselho das Finanças Públicas.

"O valor médio das novas pensões de aposentação aumentou 77 euros, atingindo 1.013 euros em 2017 e interrompendo a trajectória descendente verificada no triénio 2014 a 2016", lê-se no parecer. Em 2013 o valor médio superou os 1.300 euros.

O Conselho das Finanças Públicas refere este dado para tentar explicar o ligeiro aumento da despesa da Caixa Geral de Aposentações num ano em que o número total de aposentados diminuiu pelo segundo ano consecutivo.

O parecer revela que no ano passado foram atribuídas 12,3 mil novas pensões, o que, a avaliar pelos dados que constam dos relatórios da CGA, corresponde a um aumento de 40% face ao ano anterior, altura em que o número de aposentações foi especialmente baixo.

Este número de aposentações está, ainda assim, bem abaixo das mais de 20 mil que se verificaram entre 2012 e 2014.

Foi por essa altura que foram aprovadas as medidas que, na prática, levaram a uma forte redução do valor das novas pensões da CGA: aumento da idade da reforma, agravamento do factor de sustentabilidade e alteração da fórmula de cálculo das pensões.

A quebra do número de aposentações dificulta a gestão de pessoal na medida em que dá ao Governo menos margem para contratar.