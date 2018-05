As acções do clube, para além das obrigações, registaram uma descida de quase 13% nas últimas duas semanas.





A Assembleia geral de obrigacionistas do Sporting, reunida, esta manhã, em Alvalade, aprovou por unanimidade a proposta de adiar o reembolso do empréstimo de 30 milhões de euros para Novembro.



Serão mais de quatro mil os credores que serão afectados por este atraso já que os títulos vencem no dia 25 de Maio, mas o clube não tem dinheiro e quer adiar o reembolso para 26 de Novembro.



As acções do clube, para além das obrigações, registaram uma descida de quase 13% nas últimas duas semanas.

O chumbo da proposta hoje levaria a incumprimento por parte da SAD. Os accionistas da Sporting SAD autorizaram o presidente do Sporting a emitir obrigações até 60 milhões de euros em 2018. O Sporting vai começar por avançar com a emissão de 15 milhões de euros, numa operação que deverá arrancar a 28 de Maio. Falta apenas o aval da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.