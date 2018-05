Lisboa, Cascais e Loulé têm as casas mais caras do país

O valor mediano das casas, a nível nacional, aumentou quase 8% face ao período homólogo para os 932 euros por metro quadrado.

As habitações familiares atingiram, no ano passado, um valor mediano de 932 euros por metro quadrado, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE). Lisboa, Cascais e Loulé são os municípios com as casas mais caras, sendo que na capital o valor por metro quadrado supera os dois mil euros.

"No quarto trimestre de 2017 (últimos 12 meses) o valor mediano dos preços dos alojamentos familiares vendidos no país fixou-se em 932 euros por metro quadrado, +7,6% face ao valor registado no quarto trimestre de 2016 (866 euros por metro quadrado)", revelou o INE. De acordo com os dados divulgados esta quarta-feira, 39 municípios registaram um preço mediano de venda de habitação acima do valor nacional.

Lisboa é a cidade os preços são mais elevados, sendo a única onde se superam os dois mil euros por metro quadrado. Os preços de venda ascendem a 2.438 euros por metro quadrado, quase três vezes a média nacional. Seguem-se os municípios de Cascais e Loulé com preços medianos de 1.922 euros e 1.763 euros por metro quadrado, respectivamente.

Do lado inverso, os municípios com os preços mais baixos são Pampilhosa da Serra, Figueira de Castelo Rodrigo e Vimioso, com valores medianos de 130 euros, 161 euros e 177 euros por metro quadrado, respectivamente. Também em Boticas o preço mediano ascendeu a 177 euros por metro quadrado.



Casa em Lisboa custa 19 vezes mais do que em Pampilhosa da Serra





A diferença entre Lisboa (com o preço mais elevado) e Pampilhosa da Serra (com o preços mais baixo) é de 2308 euros por metro quadrado. Ou seja, na capital, uma casa custa quase 19 vezes mais do que na Pampilhosa da Serra. Em 299 municípios, os preços estão abaixo dos 1.000 euros por metro quadrado.

Comparando com os últimos três meses de 2016, as sete cidades nacionais com mais de 100 mil habitantes viram os preços das casas subir, sendo Lisboa, Porto e Amadora aquelas que assistiram ao maior crescimento:18,1%, 17,6% e 15,9%, respectivamente. Já a cidade de Braga, com um avanço de 5,4%, foi aquela onde se registou o menor crescimento.

Ainda considerando estas cidades, em Lisboa, Funchal, Porto, Coimbra e Amadora o preço de venda situou-se acima do valor nacional, enquanto em Vila Nova de Gaia e Braga ficou abaixo, tal como no trimestre anterior.

"No quarto trimestre de 2017, em Portugal, o preço mediano de vendas de alojamentos de tipologia T0 ou T1 foi 1.143 euros por metro quadrado, de tipologia T2 foi 939 euros por metro quadrado, de tipologia T3 foi 876 euros por metro quadrado e, para os alojamentos de tipologia T4 ou superior o valor situou-se em 854 euros por metro quadrado", acrescenta o INE. Tanto na Área Metropolitana de Lisboa como no Algarve, os preços superaram o valor nacional nas quatro tipologias.

O INE adianta ainda que a maior diferença entre os preços dos alojamentos novos e dos usados, registou-se em Lisboa: ascendeu a 757 euros por metro quadrado. Mas, ainda assim, esta diferença diminuiu face aos 763 euros por metro quadrado do trimestre anterior. "Nas cidades do Porto, Vila Nova de Gaia e Amadora esta diferença foi superior a 400 euros por metro quadrado, tal como no 3º trimestre de 2017", realça.