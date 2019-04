O Facebook reformulou o seu logótipo, a aplicação para o telemóvel e o próprio website da rede social. Por seu lado, o Instagram vai deixar de ter os ‘likes’ visíveis. Estas são algumas das alterações anunciadas hoje pelo CEO da rede social, Mark Zuckerberg.

Na conferência anual do Facebook para programadores – denominada F8 – que hoje decorre no Centro de Convenções de San Jose (Califórnia), Zuckerberg já destapou o véu de algumas das alterações.





Here’s the redesigned Facebook logo, mobile app and desktop website. #F8 pic.twitter.com/o2ZaGUc7BJ

O logótipo do Facebook ficará agora num círculo em vez de num quadrado. O website também terá muito menos azul, que tem sido a cor preponderante desta rede social.

A nova apresentação do Facebook visa ser mais simples e colocar as comunidades no centro. Os utilizadores começarão a aperceber-se já de algumas das alterações na app do Facebook, ao passo que no website isso acontecerá nos próximos meses, refere a CNN.

No que diz respeito ao Instagram, os ‘likes’ nesta plataforma de partilha de fotografias deixarão de ser visíveis no feed de notícias, nos perfis e nas páginas de ligações permanentes. Apenas quem faz a publicação pode continuar a ver. A ideia é que os seguidores se centrem nas fotos e vídeos que os utilizadores partilham e não no número de ‘likes’ que estes obtêm.

Recentemente, o Instagram passou a permitir que se possa comprar diretamente nesta plataforma. Agora, e esta foi outra das novidades hoje anunciadas, isso poderá ser feito a partir dos feeds. Já a partir da próxima semana, os utilizadores poderão fazer compras diretamente dos feeds dos seus influenciadores preferidos.

As celebridades, artistas, desportistas, editoras e outras figuras públicas poderão passar a identificar (colocar o ‘tag’) os produtos que estão a usar, e isto através de shop-able tags, sublinha a CNN. Até agora, apenas as marcas o podiam fazer. No entanto, os influenciadores não receberão qualquer percentagem sobre as vendas.



(notícia em atualização)