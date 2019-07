A rede de lojas de roupa da Zara anunciou esta terça-feira que todas as suas futuras coleções deverão ser feitas de forma 100% sustentável até ao ano de 2025. O anúncio foi feito no seguimento da assembleia anual de accionistas. Esta decisão torna a Zara na primeira loja de rua internacional a assumir este compromisso, de acordo com o The Guardian.

A marca pertencente ao grupo Inditex – nomeada a terceira maior empresa de vestuário do mundo pela Forbes – afirma que as restantes marcas – incluindo a Zara Home, Massimo Dutti e Pull and Bear – vão seguir a tendência.