Um quinto das empresas antevê corte permanente do emprego

Para muitas empresas, as mudanças impostas pela pandemia de covid-19 vieram para ficar. De acordo com um inquérito do Banco Europeu de Investimento (BEI), uma em cada cinco empresas em Portugal espera uma redução permanente no emprego. Nos serviços o impacto será ainda maior, com um terço das empresas a antecipar este desfecho.







