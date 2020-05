Twitter autoriza teletrabalho para sempre

A decisão foi comunicada aos trabalhadores por email na terça-feira e confirmada por fonte oficial ao

.

O Twitter vai permitir que a maioria dos funcionários, se assim o desejar, passe a trabalhar de forma permanente a partir de casa.

"Temos pensado muito em como abordamos isso desde que éramos uma das primeiras empresas a mudar para um modelo de trabalho em casa. Continuaremos assim, e continuaremos a colocar a segurança do nosso pessoal e da comunidade em primeiro lugar", explicou fonte da empresa.



Com sede em São Francisco, no estado da Califórnia, a empresa tem 35 escritórios em todo o mundo.

Já no início de março, quando a empresa incentivou o teletrabalho devido à pandemia de covid-19, este novo regime estaria a ser pensado. "As pessoas que ficavam reticentes em trabalhar remotamente descobriram que realmente prosperam dessa maneira. Os gestores que não pensaram que poderiam gerir equipas remotamente terão uma perspetiva diferente. Acho que não vamos voltar nunca mais", disse na altura a responsável pelos recursos humanos, Jennifer Christie.

No email enviado aos funcionários pelo diretor executivo, Jack Dorsey, é explicado que é pouco provável que os escritórios da empresa reabram antes de setembro. A empresa vai também cancelar todos os eventos presenciais até ao fim do ano, revela o mesmo email avançado pelo BuzzFeed.



Nos últimos dias, tanto a Google como o Facebook comunicaram aos seus trabalhadores que o regresso aos escritórios será feito de forma progressiva a partir de junho. A maioria dos trabalhadores poderá permanecer em casa até ao final do ano.