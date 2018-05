Os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos não vão escapar à fúria proteccionista do presidente norte-americano. EUA impõe taxas aduaneiras sobre as importações de aço e alumínio oriundas da União Europeia, Canadá e México

Confirmaram-se os piores receios da União Europeia. A Casa Branca decidiu não atribuir qualquer tipo de isenção permanente às importações de aço e alumínio vindas do espaço europeu e a partir desta sexta-feira, 1 de Junho, as exportações destes metais feitas para os Estados Unidos vão pagar taxas alfandegárias de 25% e 10%, respectivamente.



Foi o secretário do Comércio dos EUA, Wilbur Ross, a confirmar que a isenção temporária concedida à UE não será prolongada nem substituída por uma isenção permanente como pretendido por Bruxelas. Estas tarifas aduaneiras vão também incidir sobre as importações de aço e alumínio oriundas do Canadá e do México, países-membros do NAFTA, um acordo de livre comércio que o presidente norte-americano, Donald Trump, quer renegociar.



"Decidimos não estender a excepção para a União Europeia, Canadá e Médico, pelo que estarão sujeitos a tarifas de 25% e 10%" na importação de aço e alumínio", respectivamente, disse esta quinta-feira Wilbur Ross.



Antes de confirmada esta decisão, o primeiro-ministro português, António Costa, e a chanceler alemã, Angela Merkel, disseram em Lisboa que a União Europeia terá uma resposta comum a uma imposição pelos Estados Unidos de taxas aduaneiras ao aço e alumínio europeus. "Ainda não conhecemos a decisão [da administração norte-americana], mas se realmente forem impostas essas taxas, temos uma posição clara da União Europeia: pensamos que essas taxas não estão de acordo com as regras da Organização Mundial do Comércio", afirmou Merkel, após uma reunião com o seu homólogo português.



"Claro que iremos decidir e responder em conjunto, mas não vou antecipar, porque ainda não sabemos o que os Estados Unidos vão fazer", sublinhou a chanceler alemã.