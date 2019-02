Quanto é que o seu banco lhe cobra por usar o MBWay?

O BPI vai aumentar a comissão que cobra para os clientes que façam transferências através do MB Way, de acordo com o jornal online Eco. Atualmente este valor está fixado em 0,208 euros e passará a ser de 1,248 euros, em maio.

A publicação adianta que o preçário sofrerá esta alteração para todos os clientes que não tenham aderido à "Conta Valor".