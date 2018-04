Trabalhadores do Lidl em greve a partir de hoje

O calendário de acções prossegue e para dia 17 está marcada uma greve dos trabalhadores do Pingo Doce/Jerónimo Martins.



De acordo com o CESP, com esta quinzena de luta, os trabalhadores do sector da distribuição pretendem a revisão do contrato colectivo de trabalho, sem redução do valor pago pelo trabalho suplementar, trabalho em dia feriado e sem banco de horas, bem como o aumento dos salários de todos os trabalhadores.



Os funcionários reivindicam ainda o fim da tabela salarial B e a equiparação da carreira profissional dos operadores de armazém à carreira dos operadores de loja bem como o encerramento do comércio no 1º de Maio.

Os trabalhadores do Lidl realizam hoje o primeiro dia de greve ao trabalho suplementar, protesto que se prolonga até dia 30 e que integra a quinzena de luta que decorre nas empresas do sector da distribuição.A quinzena de luta convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP) iniciou-se segunda-feira e o calendário de acções prolonga-se até à greve dos trabalhadores de todas as empresas de distribuição, no dia 1 de Maio, feriado.Além do protesto no Lidl, na quinta-feira os trabalhadores do Auchan fazem greve, estando prevista uma concentração na sede da empresa, em Alcântara, Lisboa.