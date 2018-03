A cadeia de brinquedos Toys R Us avançou com o pedido de insolvência também em Portugal. Depois de Reino Unido e EUA, foi a vez da Toys R Us Iberia.





"A Toys R Us continua com as operações para tentar garantir a sua viabilidade em Portugal e Espanha. Com esse objetivo, a Toys R Us Iberia Real Estate SLU, sociedade detentora de 26 propriedades do Grupo, solicitou, junto dos Tribunais de Madrid, uma declaração de insolvência", pode ler-se no comunicado da empresa, citado pelo Negócios Deste modo, a empresa explica que a actividade continua aberta: "O objectivo é preservar os seus activos imobiliários e avançar com a gestão para a eventual aquisição do Grupo em Espanha e Portugal. As outras empresas e lojas Toys 'R' Us continuam com as suas actividades normalmente".Explica o jornal económico que a sociedade que entrou com o pedido de insolvência funcionava como garantia dos créditos do grupo a outras empresas internacionais, sendo que este pedido de insolvência funciona para protecção contra os credores.