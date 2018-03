Teixeira Duarte ganha contrato na CUF Tejo no valor de 52 milhões de euros

A Teixeira Duarte foi a construtora escolhida para um projecto relacionado com obras no Hospital CUF Tejo num montante de 52,3 milhões de euros.





Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Teixeira Duarte informa que o concurso foi ganho pela sua participada a 100% Teixeira Duarte - Engenharia e Construções. A escolha foi feita pela IMO HEALTH – Investimentos Imobiliários, uma entidade do Grupo José de Mello Saúde.





Em causa está a "execução da empreitada de construção da obra de estruturas, instalações especiais, acabamentos e arranjos exteriores do Hospital CUF Tejo, em Alcântara, Lisboa", pode ler-se na nota enviada ao regulador dos mercados.