O antigo ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, garantiu que nada deve ao primeiro-ministro do Governo em que esteve, José Sócrates, e que ambos estão de "relações cortadas" desde o pedido de resgate financeiro à troika, em 2011.

Na última audiência da segunda comissão parlamentar de inquérito à gestão da CGD, Teixeira dos Santos recusou qualquer "arrependimento" quanto à sua atuação relativamente ao banco público mas indicou, no entanto, que todo o sistema falhou.

"No geral todos nós falhamos, todos tivemos as nossas falhas no meio. Por informação insuficiente ou deficiente, porque não tínhamos modelos e sistemas tão robustos como hoje temos na governação das entidades, que permitem alertas prévios de situações de risco, não estávamos equipados e falhamos por isso. E falhamos por falta de experiência, porque nunca tivemos uma crise como aquela que se abateu sobre nós. Nesse sentido, digo que todos falhamos. Pelas mais variadas razões. Nesse sentido não me desresponsabilizo do meu papel e da ação que tive, porque procurei sempre aqui, se calhar até o cansar, evocando a lei, respeitando a lei, cumprir as minhas obrigações e de não ingerência". "Houve falhas políticas também e eu assumo-as", afirmou, citado pelo Observador.

Teixeira dos Santos revelou que foi o próprio que comunicou a José Sócrates a escolha em Armando Vara como administrador da CGD, com o deputado do PSD, Duarte Marques, a questionar o antigo ministro se este estaria a ter uma aparente mudança de discurso, em que vai puxando cada vez mais para si a responsabilidade pela escolha.

"Eu não devo nada ao engenheiro Sócrates, senhor deputado. Não falo com Sócrates há seis anos. E praticamente estivemos de relações cortadas desde o dia 6 de abril quando foi o pedido de ajuda" à troika, em 2011.

O antigo ministro das Finanças revela que falou mais meia dúzia de vezes ao telefone com Sócrates, quando este voltou a Portugal. "Desde o dia 23 de outubro, e lembro-me porque foi quando ele lançou o livro em Lisboa, fiz-lhe um telefonema e nunca mais falei com ele. Mas não posso contar as coisas de forma diferente daquela que aconteceu."