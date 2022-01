Sandra Felgueiras assume liderança da revista SÁBADO

Jornalista assume também o lugar de diretora-geral editorial adjunta, com o pelouro do jornalismo de investigação, transversal às marcas do grupo Cofina.

A jornalista Sandra Felgueiras assume a partir desta quinta-feira o cargo de diretora da revista SÁBADO. "Terá como missão prioritária o crescimento do projeto multiplataforma da SÁBADO, aprofundando o sucesso da maior newsmagazine do mercado português, reformulando todo o conceito multimédia da revista, e levando-a a crescer como marca televisiva no âmbito da CMTV, televisão líder de informação no cabo há mais de 5 anos consecutivos", refere em comunicado a Cofina (dona dos títulos Correio da Manhã, SÁBADO, Jornal de Negócios, Record, entre outros).





Sandra Felgueiras assumirá também o lugar de diretora-geral editorial adjunta, com o pelouro do jornalismo de investigação, transversal às marcas do grupo Cofina."A sua chegada ao grupo Cofina representa um reforço de enorme qualidade para todos os nossos projetos jornalísticos, baseados no princípio da confiança, da pluralidade, do rigor e da independência."A direção dafica composta ainda pelo até aqui diretor-interino Nuno Tiago Pinto que assume em definitivo o cargo de diretor-executivo.