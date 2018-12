Os salários de gestores de empresas portuguesas não viram as suas remunerações serem influenciadas durante o período de crise. De acordo com uma tese de mestrado da Faculdade de Economia do Porto, divulgada na edição deste domingo do jornal Público, o nível dos salários destes dirigentes foi influenciado, não pelo desempenho da empresa, mas pela sua dimensão, o sector em que está inserido ou o poder do gestor.

O estudo, realizado por Joana Reis e orientado por Jorge Farinha, recolheu informações e analisou contas de 2008 a 2016 de 37 empresas cotadas na bolsa portuguesa. A investigação concluiu que, para além dos salários dos gestores não serem influenciados pelo seu desempenho na empresa, o contrário também é verdadeiro: a prestação da empresa também não influencia as remunerações dos CEO’s.

Isto quer dizer que, independentemente de como está a situação da sua empresa, os gestores empresariais não se sentem motivados, em termos salariais, a alimentar o seu próprio negócio. Em média, os gestores de empresas da bolsa portuguesa viram o seu salário aumentado em quase 23 mil euros durante os oito anos de crise em Portugal – de 428.035 euros em 2008 para 450.985 em 2016, uma percentagem de 5,36%.