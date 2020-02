SAD do FC Porto e Benfica obrigadas a ter mulheres na administração

São várias as empresas que têm de contratar mais mulheres para as administrações para conseguirem cumprir os requisitos legais. Segundo contas feitas pelo Negócios, e tomando em linha de conta apenas as empresas que têm assembleias eletivas este ano, terão de integrar mais administradores do género sub-representado (em todos os casos é o feminino) pelo menos as duas SAD (sociedades anónimas desportivas) que vão este ano a votos – Porto e Benfica. O Futebol Clube do Porto tem eleições já em abril, devendo as do clube da Luz decorrer no segundo semestre. O Sporting, que teve nova administração em 2018, não cumpria, então, a representatividade, mas em outubro do ano passado integrou duas mulheres na administração – Maria Biléu Sancho e Sara Sequeira –, o que lhe permitiu não só cumprir os 20% que então estava obrigado, mas também os 33,3% que vigoram desde janeiro.





Leia mais no Jornal de Negócios