Pedir um saco de plástico no supermercado vai ficar cinco cêntimos mais caro. Segundo a proposta para o Orçamento do Estado de 2019, entregue esta segunda-feira pelo Governo, a contribuição dos sacos de plástico vai passar a ser de 12 cêntimos, ao invés dos oito cêntimos atuais. Quando aplicado o IVA, o valor fixa-se nos 15 cêntimos.



A medida foi proposta pelo PAN, que defende o objectivo máximo de redução do consumo de sacos de plástico no país. Foi em 2015 que os consumidores portugueses passaram a pagar cada vez que pediam um saco de plástico nos estabelecimentos comerciais.



Para além desta contribuição, há outros produtos aos quais vai ser aplicada uma carga fiscal mais pesada à luz destas propostas, como é o caso das bebidas com mais açúcar.



Este é o quarto e último Orçamento do Estado deste Executivo, negociado antes das eleições legislativas do próximo ano. Estruturado num aumento dos rendimentos e da recuperação das progressões nas carreiras, este tem sido classificado pela oposição como "eleitoralista".



O Governo tem-se defendido, ao afirmar que este é um Orçamento de reposição de rendimentos que não viola metas orçamentais. Contas feitas, Centeno espera fechar 2019 com um défice de 0,2%, um crescimento da economia de 2,2% e uma dívida pública a tocar os 117% do Produto Interno Bruto.