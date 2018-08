De forma gratuita, os passageiros apenas podem levar uma pequena bolsa a bordo, que deverá caber debaixo do banco da frente.

A Ryanair está a preparar novas mudanças na gestão da babagem dos passageiros. A partir de Novembro, quem viajar na companhia low-cost vai passar a ter que pagar a bagagem de mão que pese até dez quilos. Se a bagagem ficar na cabine o valor varia entre os seis e os oito euros; se ficar no porão, o passageiro terá que pagar entre oito a dez euros.



A companhia justifica a medida com a tentativa de reduzir os atrasos nos voos provocados pelos passageiros que levam demasiada bagagem e garante que não espera um aumento de receitas visto que transportar bagagens até aos 10 quilos passará a ser mais barato.