Robôs na indústria e mobilidade verde: as prioridades do Plano de Recuperação

É apenas um projeto, mas o Plano de Recuperação e Resiliência Europeu e Português apresentado esta terça-feira tem metas bem visíveis: um futuro "mais verde e mais digital" para toda a União Europeia. O plano a quatro dimensões – dividido pela Resiliência, a Transição Climática, a Transição Digital e as Recomendações criadas pela própria Comissão Europeia.

A juntar ao mecanismo, entram ainda em equação o Grandes Opções do Plano para 2020 – que prevê 3,7 mil milhões de euros por ano até 2023 -, o quadro financeiro plurianual – que se inicia em 2021, estende-se até 2027 e garante 3,3 mil milhões de euros por ano – e os diferentes dez exercícios orçamentais em Portugal até ao final da década.

Quanto dinheiro entram nos cofres de Portugal?

Ao todo, o PT 2020, o Plano de Recuperação Europeu e o Quadro Financeiro Plurianual, juntos, asseguram a Portugal 57,9 mil milhões até 2027, com a distribuição de 6,4 mil milhões de euros por ano.

Só no compromisso alcançado em julho passado com o resto da União Europeia, Portugal receberá 29,8 mil milhões através do Quadro Financeiro Plurianual, 15,3 mil milhões de euros em subvenções (a fundo perdido) e 12,8 mil milhões de euros, até 2023, através do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, o principal instrumento do Fundo de Recuperação.

A estes podem somar-se 15,7 mil milhões em empréstimos incluídos no Plano de Recuperação Europeu, mas António Costa já avisou que esta parte do programa não vai ser utilizada "enquanto a situação financeira não o permitir".

Financiamento das Medidas de Investimento Económico e Social

Quais são as primeiras prioridades do PRR?

A primeira dimensão apresentada por Costa foi a Resiliência e passa por garantir o presente, com um investimento total de 7.200 milhões de euros até 2026. Este está dividido em três campos: "vulnerabilidades sociais", "potencial produtivo" e "competitividade e coesão territorial".

De início, o primeiro-ministro começou por defender o investimento na rede de cuidados a idosos, o desenvolvimento de programas de apoio domiciliário e apoio a cuidadores informais.





República Portuguesa @govpt Apresentação das prioridades dos Planos de Recuperação e Resiliência Europeu e Português





No campo da habitação, o Governo colocou de parte 1,2 mil milhões de euros para dar casa a 26 mil famílias sem condições condignas de habitação. Também integradas situações de violência doméstica, habitação temporária, pobreza extrema e sem-abrigo.

Defendendo que as áreas metropolitanas são as regiões mais desenvolvidas, mas também onde existem mais "fraturas sociais" e "profundas bolsas de pobreza", Costa apontou que é preciso ir mais longe no campo das vulnerabilidades sociais das periferias das principais cidades do país.

A resposta a estas dificuldades sociais vai traduzir-se num apoio de 3,2 mil milhões de euros – a maior fatia da Resiliência.

Costa apresentou depois o capítulo do Potencial Produtivo, com um investimento de 2.500 milhões na modernização do ensino profissional para responder ao défice atual, estabelecendo como meta até 2030 ter 60% dos jovens com 20 anos a frequentar o Ensino Superior.

O último, da Competitividade e Coesão Territorial, pretende apostar no desenvolvimento de infraestruturas, não só no Interior mas nas regiões transfronteiriças. "Portugal e Espanha estão juntos neste desafio de transformar as nossas regiões de fronteira em novas centralidades do mercado ibérico", garantiu António Costa.

Para isso, Portugal pretende tornar Bragança, a capital de distrito mais isolada do país, na cidade mais próxima de Madrid.

O primeiro-ministro apontou ainda que florestas devem deixar de ser "ameaças" durante a época de incêndios e começar a ser vistas como "ativos ambientais" para o desenvolvimento regional e produção de riqueza. Na área da água, Costa destacou a necessidade de um plano de eficiência hídrica do Algarve que o complemente como destino turístico.

O que promete o Governo de Costa para um Portugal "mais verde"?

A segunda dimensão deste Plano de Recuperação e Resiliência refere-se à transição climática e prevê investimentos na mobilidade sustentável na ordem dos 975 milhões de euros. Estes incluem novo material circulante para comboios suburbanos e regionais, mas também a aposta nos transportes públicos e a descarbonização destes para reduzir a pegada provocada por emissões de carbono no país.

Saindo das estradas e ferrovias, dentro de portas, o executivo prevê um investimento de 925 milhões de euros na descarbonização da indústria, na aposta em biorresíduos (o setor onde Portugal está mais atrasado, considerou Costa) e no fomento da economia circular, com mais 800 milhões a serem alocados em energias renováveis, como hidrogénio ou gases renováveis e na eficiência energética de edifícios.

Como será feita a aposta no digital?

Costa apresentou o seu programa para um futuro "mais digital" com a aposta em escolas, através de um investimento de cerca de 700 milhões de euros na modernização de redes e equipamentos, na formação de recursos humanos e na aposta em novos conteúdos.

Num capítulo a que o Governo apelida de "Empresas 4.0", Costa lembrou que o tecido empresarial em Portugal é composto maioritariamente por micro, pequenas e médias empresas e que esta é a oportunidade ideal para estas crescerem neste período, com aumento das competências digitais através de um investimento de 500 milhões de euros.

Ao setor público caberá a maior fatia da modernização digital – 1.800 milhões de euros -, com a criação de um portal único para o acesso a serviços, sem medo de automatizações – prometendo que as pessoas cujos postos de trabalho foram retirados pela modernização do serviço não serão abandonadas. Em vez disso receberão formação para supervisionar o robô que fará o seu trabalho.

De acordo com o líder do Executivo, se Portugal acelerar os processos de transição climática e digital, "será um país mais próspero, com melhores condições para a nova geração".

Quando será apresentado o plano à União Europeia?

O primeiro projeto do Plano de Recuperação e Resiliência deverá ser apresentado a Bruxelas a 15 de outubro, com a sua versão final a ficar concluída no início do próximo ano.

Costa já anunciou a intenção de Portugal ser o primeiro Estado-membro a estabelecer este acordo com a Comissão Europeia. "Queremos ser dos primeiros países a fechar o acordo com a Comissão Europeia, porque queremos estar na linha da frente da recuperação da Europa e da nossa própria recuperação", disse o primeiro-ministro.

"Ao mesmo tempo que temos de controlar a pandemia, temos de ser capazes de recuperar a nossa economia, proteger os empregos, recuperar os empregos perdidos e recuperar rendimentos que estão a ser perdidos. Temos de recuperar a trajetória de convergência que tínhamos com a União Europeia", terminou António Costa no seu discurso que encerrou uma sessão de uma hora e meia.