PSD e CDS não fizeram perguntas sobre o Programa Nacional de Reformas. O ministro do Planeamento, não deixou escapar a oportunidade para criticar a oposição de direita.

"Regista-se o silêncio ensurdecedor desta direita, que não vem ao debate do Programa Nacional de Reformas", atirou Pedro Marques, ministro do Planeamento, na primeira ronda de respostas do debate desta terça-feira, na Assembleia da República. O plenário está reunido para discutir o Programa Nacional de Reformas e o Programa de Estabilidade, mas a discussão iniciou-se pelo primeiro documento. PCP, BE e PS fizeram perguntas, mas PSD e CDS não.



Pedro Marques não deixou passar a oportunidade para criticar a direita, acusando o PSD e o CDS de, no anterior Governo, terem tido uma "obsessão" pela redução do défice que os impediu de dar atenção às reformas estruturais do país.



"O debate do Programa Nacional de Reformas (PNR) é muito importante. Este documento não se subordina a nenhum Programa de Estabilidade. A forma como esta direita aborda o debate do PNR diz tudo sobre a última governação. A obsessão pelo défice não permitiu as transformações estruturais do país", criticou Pedro Marques.



O ministro garantiu que o Governo está empenhado no combate ao empobrecimento e na redução das desigualdades e aproveitou a resposta à esquerda – que quis saber quais as estratégias para melhorar o investimento e a coesão territorial – para atacar a direita. Frisou que o investimento público em 2017 cresceu 25% e prometeu que continuará a crescer. Mais: Pedro Marques assegurou que o investimento não cresceu mais porque foi preciso "fazer o trabalho de casa" deixando implícita a crítica à direita.