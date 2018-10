A redução do IVA na parte fixa da conta da electricidade, na potência contratada, pode não entrar em vigor a 1 de Janeiro, já que no Orçamento pede-se apenas autorização para o Governo legislar nesse sentido. E ainda vai ser sujeita ao comité do IVA.

O Governo e os parceiros de acordo parlamentar tinham chegado a acordo para a taxa de IVA aplicada à componente fixa na conta da luz, a potência contratada, ser reduzida, no âmbito do Orçamento do Estado para 2019. No entanto, essa medida poderá não entrar em vigor a 1 de Janeiro de 2019, quando começam a vigorar as medidas do Orçamento, adianta o Jornal de Negócios.



É que, de acordo com a proposta do Orçamento do Estado para 2019, entregue no Parlamento, o Governo pede autorização para prever a aplicação dessa taxa reduzida, mas não pede que se aprove a taxa reduzida.



No âmbito dos pedidos de autorização legislativa - ou seja são pedidos que o Governo faz ao Parlamento para legislar em determinado sentido – em sede de IVA, "fica ainda o Governo autorizado a prever a aplicação da taxa reduzida (...) à parte de montante certo da contrapartida devida pelos fornecimentos de electricidade e gás natural paga pela adesão às respectivas redes, mantendo a aplicabilidade da taxa normal ao montante variável a pagar em função do consumo".



