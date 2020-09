António Ramalho, presidente da comissão executiva do Novo Banco, rejeita que o banco que lidera, e que nasceu da resolução do Banco Espírito Santo, seja usado no "jogo político". Relacionado Novo Banco: Auditoria à reestruturação de dívida de Luís Filipe Vieira está em curso António Ramalho: Carteira de imóveis que Novo Banco herdou do BES era "má, velha e ilegal"



O CEO do Novo Banco respondia às questões colocadas pela deputada do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua. Ramalho disse estar "triste" e "desapontado" com o partido por ter de chegar a este momento para fazer perguntas sobre temas que se conhecem desde 2017, nomeadamente o acordo com a Comissão Europeia.

"Estou sempre disponível para responder às suas dúvidas, mas na defesa do interesse público faça as perguntas com exatidão", disse o António Ramalho à deputada bloquista.



A audição desta terça-feira foi realizada a pedido do PS, PAN e Iniciativa Liberal. Em cima da mesa estão as vendas de carteiras de ativos do Novo Banco e a auditoria da Deloitte aos atos de gestão do BES e da instituição liderada por António Ramalho, entre 2000 e 2018. Na quarta-feira será a vez de Máximo dos Santos, presidente do Fundo de Resolução, ir ao Parlamento.