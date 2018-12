por Miguel Anjos com Leonor Riso

A família Dean prepara-se para colocar à venda a Pebble Island, no arquipélago Falklands, permitindo ao eventual comprador a possibilidade de viver entre cinco espécies de pinguins.

A Pebble Island pertence à família Dean há 150 anos. No entanto, o trineto do comprador original, Sam Harris, decidiu que chegou o momento de a vender.



"É um lugar incrível, contudo, tornou-se demasiado difícil de gerir", disse Harris dem declarações à BBC, revelando que nela habitam cinco espécies de pinguins, quarenta e duas de pássaros, leões-marinhos, 6.000 ovelhas e 125 bovinos.



Nenhum membro da família vive no arquipélago Falklands desde os anos 50 e a Pebble era a única ilha que ainda não havia sido vendida.

"Foi uma decisão dificil, mas nem a minha mãe, nem o meu pai têm condições para continuar a tomar conta do terreno", acrescentou Harris.

A família ainda não tem um preço em mente, mas já sabem que é preferível que o eventual comprador se interesse por agricultura.

"Queremos que [a ilha] seja desenvolvida e que acabe nas mãos de alguém que queira mesmo tomar conta dela. Também tem imenso potencial para turismo, mas existem muitos animais na ilha, a maioria dos quais necessitam de ser acompanhados e cuidados", diz Harris.