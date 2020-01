Quem era o gestor de Isabel dos Santos encontrado morto em casa

Nuno Ribeiro da Cunha, encontrado morto na quarta-feira à noite na garagem da sua casa no Restelo, em Lisboa, era o diretor do "private banking" do Eurobic e uma das pessoas visadas pela Justiça no alegado esquema de desvio de verbas públicas angolanas por Isabel dos Santos. Tinha 45 anos e deixa a mulher e quatro filhos.

Ribeiro da Cunha estava afastado do trabalho desde o início de janeiro deste ano, com uma baixa médica. No dia 7 de janeiro apareceu na sua casa em Vila Nova de Milfontes, no distrito de Beja, com ferimentos graves nos pulsos e na barriga. Este facto foi revelado ontem à noite pela TVI, que falou com o gestor – este reafirmou a tentativa de suicídio na sequência de uma depressão. No banco, segundo apurou a SÁBADO, a justificação dada pelo gestor prendia-se, entre outros aspetos, com uma tensão familiar à volta de uma herança.



Depois do incidente de janeiro, a PSP estava a investigar se se tratara realmente de uma tentativa de suicídio. No comunicado oficial enviado na sequência da descoberta do corpo do gestor, a PSP referiu morte por enforcamento e falou em sinais de suicídio.

Nuno Ribeiro da Cunha estava no Eurobic desde Junho de 2009 e dirigia o departamento que gere o dinheiro dos maiores clientes do banco. Era o gestor pessoal das contas de Isabel dos Santos (que detém 42,5% do banco) e também de outro grande acionista do Eurobic, Fernando Teles (20%), também administrador no banco e pessoa da confiança da angolana. Antes do Eurobic, o gestor passara cinco anos pelo "private banking" do Finibanco e quatro numa sociedade de corretagem, segundo a sua ficha disponibilizada pela agência Bloomberg.

Ribeiro da Cunha tinha sido constituído arguido na investigação em Angola por suspeita de má gestão e desvio de fundos da petrolífera estatal Sonangol. O gestor autorizou em Novembro de 2017 uma transferência de 38 milhões de dólares de uma conta da Sonangol no Eurobic para uma sociedade offshore gerida por Mário Leite da Silva, braço-direito de Isabel dos Santos. A transferência foi feita no dia seguinte ao anúncio da exoneração de Isabel dos Santos como presidente da Sonangol.



Segundo apurou a SÁBADO, pelo menos alguns dos administradores do Eurobic foram apanhados de surpresa por este caso concreto, revelado pela SIC/Expresso no âmbito da investigação internacional "Luanda Leaks". Este é um sinal de que o dever de comunicação da transferência ao departamento de "compliance" do banco não terá ocorrido ou não terá motivado a conclusão, por parte da "compliance", de que aquela era uma operação de risco que valia a pena comunicar às autoridades de investigação e polícia.