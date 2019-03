Sempre que comprava uma carteira Louis Vuitton na Avenida da Liberdade, Mikas pedia às funcionárias que lhe colocássen a embalagem da marca num saco branco para não se sentir constrangida no caminho até ao carro. Eram os tempos de recessão económica, em que consumir artigos de luxo era malvisto. Nos último anos o estigma foi desaparecendo, tal como os sacos brancos das lojas da Avenida da Liberdade.Segundo os dados do Euromonitor, só o mercado do retalho de luxo vale mais 10 milhões de euros do que há dois anos. Mas se nestes dados forem incluídos ainda os dados das compras de carros, viagens e experiências de luxo, os valores podem aumentar. "Em Portugal não existem dados consolidados. Há uma estimativa que indica que possa valer 5% do nosso PIB, o que quer dizer que pode chegar aos 10 mil milhões de euros", aponta à SÀBADO Helena Amaral Neto, da Luxulting.

