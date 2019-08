ePaper ou encontre-o nas bancas a 13 de agosto de 2019.

O papel estava volado na porta do prédio onde vive, em Lisboa, à vista de todos os que por ali passassem. No cabeçalho, escrito a letras garrafais, lia-se "imóvel penhorado" e no campo "executado" estava o seu nome: Carlos Fonseca. Não havia dúvidas de que era o seu T3 o imóvel penhorado e a dívida em causa era um crédito ao consumo, em que 4700 euros. "Senti um misto de choque com a notícia e uma vergonha imensa por os meus vizinhos terem conhecimento disto", conta o próprio àEsta é uma das muitas histórias que chegam diariamente aos escritórios de advogados, às empresas de renegociação de crédito e aos gabinetes de apoio ao consumidor. "Situações como esta ocorrem com demasiada frequência. As pessoas tendem a desprezar aquelas dívidas mais pequenas porque acham que não vão ter consequências", aponta àNatália Nunes, responsável pelo Gabinete de Apoio ao Sobreendividado da Deco. "A lei permite uma penhora de um imóvel com um valor muito superior ao valor da dívida, apesar de esta falar que se deve verificar proporcionalidade."