Propostas de descida do IVA da luz chumbadas após reviravolta do PSD

Avanços, recuos, reviravoltas. Houve de tudo em torno daquilo que ameaçava tornar-se um drama para o Orçamento: a descida do IVA da eletricidade. Mas um inesperado voto contra do CDS inviabilizou uma proposta do BE que teria condições para passar.

Foram 118 votos contra e 112 a favor, com o CDS, o PAN e Joacine Katar Moreira a ajudarem o PS a travar a baixa do IVA da eletricidade.

Minutos antes, o PSD tinha-se abstido em relação a uma proposta semelhante do PCP, depois de ter dito que ia votar a favor.

João Oliveira ficou perplexo e até pediu esclarecimentos a Ferro Rodrigues.

"Senhor Presidente, confirme-me isto: Estamos a votar a proposta do PCP para reduzir o IVA da eletricidade? Como é que foi a votação do PSD?", perguntava o líder parlamentar comunista.

O PSD tinha abstido. PS, PAN, CDS e Joacine votaram contra.

Os sociais-democratas tinham insistido sempre na ideia de que queriam baixar o imposto, mas não a todo o custo. É isso deu origem a algumas reviravoltas.

As linhas vermelhas do PSD incluíam não prejudicar o o superávit de 0,2%. Ainda tentaram aprovar contrapartidas, mas não conseguiram o apoio da esquerda para isso. No final, insistiram em que a data da entrada em vigor da medida fosse outubro, para garantir que o efeito orçamental da perda de receita não punha em causa o saldo positivo das contas públicas.

Depois de muito drama e mesmo havendo declarações de todas as bancadas da oposição sobre a importância de baixar o IVA, ficou tudo na mesma.