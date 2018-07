Os preços dos combustíveis vão descer a partir da próxima segunda-feira e a redução será substancial, reflectindo a desvalorização da matéria-prima nos mercados internacionais.

A tonelada métrica do gasóleo desceu cerca de 4%, tendo em conta o preço médio desta semana face às cinco sessões anteriores. Uma variação que, de acordo com os cálculos do Negócios, aponta para uma descida de dois cêntimos por litro no preço de venda ao público deste combustível em Portugal.

