Cada país taxa o automóvel da maneira que prefere. Enquanto uns preferem castigar a emissão de dióxido de carbono, outros atacam mais a cilindrada. Em Portugal a taxa recai sobre ambas as características do veículo, para além dos impostos a pagar: o imposto sobre o veículo (ISV) sobre o qual incide ainda o IVA. Já na Alemanha, os carros são pouco taxados.



O secretário-geral da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), Hélder Pedro, explicou ao JN que não existe uma uniformidade fiscal apra automóveis na União Europeia. "Os estados tributam os carros como entendem", refere.



Entre os quatro países escolhidos para analisar pelo JN (Espanha, França, Alemanha e Portugal), não há um único automóvel que seja mais barato aqui do que em qualquer um dos outros quatro países.



Elétricos e taxar a potência



Embora não haja um único elétrico que seja mais barato em Portugal do que num dos outros quatro países analisados pelo JN, a verdade é que há preços que se aproximam dos mais baixos praticados na UE. Mas Hélder Pedro avisa que esta realidade pode vir a alterar-se.



"Como não têm emissões, nem cilindrada, alguma forma o Estado vai arranjar para recuperar as receitas perdidas", refere o secretário-geral da ACAP.



Portugal parece mais interessado em taxar carros altamente poluentes do que outros países europeus. Um Ford Mustang com motor 5.0 custa em Portugal aproximadamente 96.500 euros, enquanto na Alemanha o preço deste veículo rico em emissões de dióxido de carbono baixa para menos de metade (€47.000).

Se vai comprar em Portugal o mesmo modelo que um conhecido que viva noutro país europeu deverá pagar mais pelo veículo. Esta particularidade deve-se à fiscalidade orientada para a proteção ambiental. Fosso de preços em carros a diesel é ainda maior do que nos restantes.De acordo com os dados coligidos pelo Jornal de Notícias, o carro mais vendido em Portugal em 2018 foi o Renaul Clio que, na versão a diesel, custava mais 1.300 euros do que a um cidadão espanhol, ou mais 5.000 euros na Alemanha.