O Estado está a perder quase 500 milhões por ano ao não introduzir impostos sobre os combustíveis aéreos, revelou um estudo da Comissão Europeia divulgado em junho deste ano. Cada voo custa em média €11 às companhias aéreas em impostos cobrados pela União Europeia. Em Portugal, os mesmos impostos são apenas de 19 cêntimos (0,19€) por voo.

Alterar esta situação faria reduzir as emissões de carbono e encheriam os cofres do país, mas o preço dos bilhetes iria disparar e reduzir a procura. Decisão está nas mãos de Bruxelas, que entra agora numa nova etapa com a liderança de Ursula von der Leyen.

Portugal não cobra, atualmente, um imposto especial de consumo sobre o combustível aéreo e não impõe um imposto sobre passageiros de avião. A única taxa que é tributada é o IVA de 6% - o escalão mais baixo do imposto e o 2º mais baixo aplicado na UE entre os Estados-membros - que apenas diz respeito a voos domésticos no continente, uma vez que voos que tenham como origem ou destino a Madeira, os Açores e qualquer local no estrangeiro são consideradas exceções.

Ao IVA praticado acresce ainda uma taxa sobre segurança, de 3,47€ para voos domésticos ou de curta distância ou 6,94€ para voos intercontinentais. Este não é, no entanto, considerado um imposto, uma vez que as receitas são usadas para financiar serviços de segurança.





Mas porque não cobra Portugal impostos ao setor da aviação?

A diretiva de 2003 da Comissão Europeia é quem define as isenções fiscais em combustíveis aéreos, obrigando Estados-Membros a "isentar os produtos energéticos fornecidos para utilização como carburantes para a navegação aérea".

À SÁBADO, o Ministério das Finanças indica que "a diferença de tratamento na aplicação do ISP ou IVA entre diferentes tipos de transporte não é uma opção governativa, mas uma decisão comunitária" e que, assim, "Portugal não pode adotar uma solução unilateral nesta matéria".

Isso quer dizer que, para que sejam definidas alterações em toda a União Europeia, tem de haver aprovação unânime dos 28 Estados-membros.

O porta-voz da Comissão Europeia ainda presidida por Jean-Claude Juncker indica à SÁBADO que o assunto "está a ser analisado" e que o assunto "caberá à próxima Comissão", que entra em funções a 1 de dezembro.

A Comissão Europeia refere ainda que "vários Estados-membros estão a favor de introduzir impostos sobre o setor" e que está aberta a "explorar todas as possibilidades", embora caiba à próxima Comissão, com Ursula von der Leyen como nova presidente, decidir sobre o assunto.

No entanto, o porta-voz da Comissão ainda em funções, que tem Violeta Bulc como titular da pasta dos Transportes, refere que a introdução de impostos na aviação "não deve ser olhada em separado", devendo ser acompanhada por outras alterações em políticas do setor para aliar "reduções nas emissões de carbono" ao "menor impacto possível de competitividade".

Bruxelas reconhece ainda à SÁBADO que a mais recente avaliação da Diretiva Tributação da Energia indica que a atual isenção tributária obrigatória, que diz respeito à aviação internacional e ao transporte marítimo, pode "potencialmente entrar em conflito" com os objetivos climáticos da UE, uma vez que não tem em conta fatores externos negativos do setor e que, para além disso, as isenções fiscais na aviação "não garantem condições equitativas" entre diferentes modos de transporte.

"A aviação europeia está fortemente subtributada", lamenta a associação ambientalista ZERO à SÁBADO, dando o exemplo de países fora do continente que cobram impostos sobre combustíveis aéreos, como os EUA, Austrália ou Japão.

A ZERO questiona ainda a diferença de tratamento da aviação para o transporte rodoviário, em que "companhias aéreas dentro e fora do espaço europeu nunca pagaram um único cêntimo de imposto especial sobre o combustível que abastecem nos aeroportos da UE", considerando "urgente" o fim das isenções fiscais sobre o combustível aéreo.

Introdução de imposto equivale a retirar 200 mil carros das estradas

O relatório final da Comissão Europeia, divulgado em junho deste ano, impõe três cenários possíveis de tributação de impostos sobre o setor de aviação em Portugal. O primeiro diz respeito à introdução de um imposto de passageiros, semelhante ao praticado na Alemanha, que resultaria numa receita de 239 milhões de euros para o Estado - bem superior aos 32 milhões recebidos atualmente -, bem como na redução das emissões de carbono (CO 2 ) em 5% e do ruído em 3%.

As mudanças iriam, no entanto, fazer aumentar o preço dos bilhetes de avião de maneira a que as companhias aéreas se vissem obrigadas a compensar as contribuições ao Estado e à UE através dos clientes. A Comissão Europeia prevê, neste cenário, um aumento de 10€ do preço médio de bilhete (uma subida de cerca de 4%), bem como uma queda na procura – com menos um milhão de pessoas a viajarem de ou para Portugal (decréscimo de 5%) – e uma redução de 5% do número de emprego direto no setor, que seria "compensada com o aumento de emprego noutros setores da economia".

O segundo cenário, no qual Portugal introduziria IVA de 6% em todos os voos - e não só nos voos domésticos nos quais não estão incluídos Madeira ou Açores -, resultaria numa receita fiscal de quase 300 milhões de euros (293 milhões), que custaria uma redução do número de voos e de empregos no setor de 5%. A extensão do IVA a todo o tipo de voos reduziria ainda as emissões de CO 2 em 5% e do ruído em 3%.

A terceira opção sugerida pela Comissão Europeia – e a com maior impacto – revela que, se Portugal obrigasse companhias aéreas a pagar uma taxa mínima de Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) de 33 cêntimos por cada litro de combustível – número definido na diretiva europeia de 2003 cuja aplicação é opcional -, o Estado arrecadaria 463 milhões de euros por ano.

Haveria, no entanto, uma subida de 24 euros no preço médio dos bilhetes – de 257 euros para 281 euros – e o número total de passageiros diminuiria de 20,2 milhões para 18 milhões, resultando numa redução de 11% no emprego direto no setor.

Finanças à parte, as mudanças introduziriam também uma importante contribuição ambiental. O relatório da Comissão Europeia refere uma redução da poluição sonora provocada em 6% e das emissões de carbono em 11%.

Este impacto ambiental de menos 400 mil toneladas de CO 2 por ano, refere a ZERO à SÁBADO, "equivaleria a retirar mais de 200 mil automóveis das estradas portuguesas por ano", uma vez que o setor da aviação "apresenta emissões de carbono praticamente 1,5 vezes superiores às associadas ao total da gasolina vendida em Portugal".

Em relação à perda de postos de trabalho no setor, a associação ambientalista refere que este é um "mito" alimentado pela indústria da aviação, indicando que o estudo da Comissão Europeia "veio mostrar que estes impostos, a serem efetivamente implementados, teriam um impacto neutro no emprego criado pelo setor da aviação".

No documento, a Comissão Europeia defende que o eventual impacto negativo seria compensado noutros setores pelo aumento da receita fiscal, com a ZERO a indicar como exemplos o "investimento em modos de transporte e combustíveis mais eficientes e com menores emissões poluentes".



Apesar de a aviação representar apenas cerca de 5% das emissões globais de gases com efeito de estufa, estas emissões duplicaram desde 1990, e a associação considera que um imposto sobre o combustível de avião - o tradicional querosene -incentivaria as companhias aéreas e os fabricantes de aeronaves a reduzir o impacto ambiental do setor, internalizando os custos ambientais e aliviando o peso de outros impostos para os cidadãos e na melhoria dos serviços públicos.