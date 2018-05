Há cada vez mais pessoas com pressa de amortizar o crédito da casa. São poucas as situações em que este caminho mais rápido não é o melhor.

Até emigrar para Moçambique Vanessa Sousa não conseguiu fazer o que aprendeu com os pais – toda a dívida é para amortizar o mais depressa possível. Mas nos últimos seis anos houve duas coisas que mudaram: por um lado passou a ganhar mais dinheiro, por outro a prestação da casa caiu. "Comecei a abater. Junto 2.000 euros, por exemplo, e amortizo", conta Vanessa, 37 anos, dona de uma loja de produtos gourmet e de uma lavandaria. Comprou a casa em 2007 com dois empréstimos no total de 190 mil euros – um para habitação e outro de crédito pessoal – e está a aproveitar para mandar abaixo sobretudo o crédito pessoal. Contas feitas espera ter a casa integralmente paga daqui a cinco anos – o crédito à habitação, que tem um prazo de 50, vai ser pago em 16 anos. "Até podia ser mais depressa, mas também guardamos algum dinheiro para nos divertirmos", brinca.



Com as taxas de juro em níveis historicamente baixos, encolhem as opções de poupança para os portugueses, maioritariamente conservadores na hora de investir. A alternativa que mais pessoas têm vindo a encarar passa por fazer um investimento ao contrário: amortizar antecipadamente as dívidas, sobretudo as do crédito à habitação. Fonte oficial da Caixa Geral de Depósitos afirma à SÁBADO que "o peso das liquidações antecipadas representa para a Caixa, nos últimos anos, um montante que tem ganho um maior significado face à produção nova gerada", o que explica com recurso a várias "razões a que não é alheio o quadro de taxas de juro historicamente baixas, a par da existência de bastante liquidez no sistema, e ao facto de se antecipar potencial subida futura do indexante dos contratos a taxa fixa, levando alguns clientes a canalizarem as suas poupanças e investimentos para este objectivo de liquidação antecipada". (A SÁBADO contactou ainda ao Novo Banco, que não respondeu em tempo útil.)



Nuno Rico, economista da Deco, confirma esta tendência: "As famílias estão a aproveitar para amortizar os créditos. Aproveitam o desafogo financeiro para gerarem mais liquidez mensal e para prevenir futuros aumentos das Euribor." A Euribor a seis meses está em valores negativos desde o último trimestre – à volta de -0,27% nos dias que correm –, mas muitas pessoas ainda se lembram da subida contínua a partir de 2005, que culminou numa Euribor de 5,5%.



Maria (nome fictício), 38 anos, casada e com três filhos, é uma das pessoas que não se esquece dessas subidas passadas. O casal chegou a pagar 1.000 euros de prestação na altura do pico da Euribor. Hoje paga 250. Parte do segredo deste alívio está na queda a pique das taxas de juro, a outra parte está no sacrifício familiar para amortizar antecipadamente a dívida. "Temos três filhos e quisemos antecipar uma altura em que não tivéssemos tanta liquidez", conta. "À medida que íamos tendo dinheiro fomos fazendo amortizações antecipadas." Quando compraram a casa em 2003 recorreram a dois empréstimos: um a 45 anos com condições muito especiais (como bancária beneficia de um indexante que é igual a 70% da taxa directora definida pelo Banco Central Europeu) e outro de 100 mil euros a 30 anos e um spread de 0,6%. Este último foi pago em 13 anos.



Investir ao contrário

O receio de subida das taxas de juro tem fundamento. O mercado (na chamada curva de futuros da Euribor) prevê que a partir do último trimestre deste ano as taxas Euribor recomecem um trajecto de subida a caminho da normalidade, à medida que se tornar claro o recuo da política extraordinariamente expansionista que o Banco Central Europeu ensaiou para tentar tirar a economia europeia de um contexto de deflação e estagnação económica (noutros blocos, como os Estados Unidos, o ciclo da política monetária está já a virar). As subidas não deverão ser bruscas e é provável que daqui a um ano as taxas ainda estejam baixas. Mas "as pessoas sabem que este é um crédito que dura décadas", nota Nuno Rico, juntando que ao longo do tempo, tal como no ciclo entre 2005 e 2008, pode haver subidas significativas do preço do dinheiro.



Uma das regras das finanças pessoais é usar parte da poupança disponível – deixando de lado um pé-de-meia que preferencialmente assegure meio ano de gastos fixos – para ir abatendo às dívidas. O Portal do Cliente Bancário, do Banco de Portugal, oferece uma ferramenta para simular o que acontece à prestação mensal quando se acelera a amortização do empréstimo. Quem tiver ainda por pagar 100 mil euros da sua hipoteca com 20 anos de prazo pela frente e estiver a suportar uma taxa anual efectiva de 1% paga cerca de 460 euros mensais. Se abater uma poupança de 3.000 euros a este valor passa a pagar cerca de 446 euros. Esta poupança mensal de 14 pode parece escassa, mas transforma-se em 3.310 euros ao longo da vida útil restante do empréstimo.



Abatimentos constantes aceleram o efeito – ao reduzir o stock de dívida está a diminuir a base de incidência da taxa de juro (e, de caminho, a diminuir a base sobre a qual são calculados os seguros e comissões que vêm com o contrato de crédito). Até 2009 quem queria amortizar mais depressa era penalizado com taxas exorbitantes, mas por insistência da Deco foi legislado um limite: o seu banco não lhe pode cobrar mais de 0,5% por cada amortização antecipada se tiver taxa variável e 2% na taxa fixa.



Diz a teoria que quem conseguir uma taxa de retorno pelas suas poupanças maior do que a taxa do empréstimo da casa não deve amortizar mais cedo. Mas dado o perfil conservador da maioria dos portugueses o mercado oferece poucas ou nenhumas oportunidades para que na prática alguém possa ganhar nesta diferença entre taxas. "Somos avessos ao risco e as alternativas de investimento que víamos com pouco risco não compensavam", conta Maria.



No entanto, há casos em que amortizar mais depressa pode ser um erro – se não tiver um pé-de-meia ou se houver alguma despesa mais prioritária, como a educação dos filhos ou a saúde. Cada caso é um caso, mas a regra é sempre a mesma: se possível, cortar na dívida. "É importante para mim não ter dívidas e poder dizer ‘isto é meu’", conta Vanessa Sousa. "Foi assim que cresci."



Artigo originalmente publicado na edição n.º 726, de 28 de Março de 2018.