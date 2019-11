Os sites que fornecem conteúdos televisivos em "streaming" de forma ilegal obtiveram quase 6,7 milhões de euros de receitas em Portugal no ano passado, indica um estudo divulgado esta quarta-feira pelo Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO). O relatório aponta que os provedores destes sites faturaram 941,6 milhões de euros no conjunto dos 28 Estados-membros da União Europeia (UE) no ano passado.Leia mais no Jornal de Negócios