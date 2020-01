Pensões serão pagas hoje com aumentos. Maioria sobe 0,7%

O decreto que define os aumentos nas pensões ainda não foi publicado, mas tal como em anos anteriores as pensões serão pagas com os aumentos que decorrem da lei já a partir deste mês. Para cerca de dois milhões de pensionistas, os que recebem até 877,62 euros, o aumento será de 0,7%.





O Negócios questionou Governo sobre este assunto e fonte oficial do Ministério da Segurança Social confirmou esta manhã que não haverá atrasos.

"Os pagamentos das pensões de janeiro já serão feitos com a atualização de 0,7% e de 0,24%. As pensões da Segurança Social são pagas hoje por transferência bancária, sendo que o pagamento através de vales do correio está em curso desde 4 de janeiro", precisou fonte oficial do Ministério da Segurança Social (MTSSS).

Na Caixa Geral de Aposentações (CGA) o pagamento será feito a 17 de janeiro.

Os aumentos que decorrem da aplicação da lei, que dependem da inflação e do crescimento económico, serão de 0,7% para pensões até aos 877,62 euros, acima da inflação registada no ano passado.

Quando as pensões estão entre os 878 euros e os 2.632,86 euros por mês as atualizações, que ficam ao nível da inflação registada no ano passado, serão de 0,24%.

Acima dos 2.632,86 euros as pensões ficam congeladas.

Nos últimos três anos, aos aumentos decorrentes da lei somou-se um aumento extraordinário para perfazer uma subida de seis ou dez euros aos pensionistas que somem um valor total de pensões de até cerca de 654,64 euros.

A possibilidade de um aumento extraordinário está em cima da mesa nas negociações para aprovação do orçamento do Estado, que é votado na generalidade na próxima sexta-feira.