O homem que até aos 30 anos foi cavaleiro profissional já convenceu a banca a perdoar 50% de dívida à Soares da Costa. Agora, quer recuperar a dona da Gant em Portugal.

Esta semana, quando Pedro Pidwell começou a reunião com o Grupo Ricon – o representante português da Gant, que está à beira da falência –, uma das prioridades foi perceber quanto é que os credores estavam dispostos a perder. É um elemento -chave para que o Plano Especial de Revitalização [PER] seja bem-sucedido: dar gás ao negócio é importante, mas antes é preciso que quem tem créditos abra mão deles, e torne a empresa viável. Não se adivinha tarefa fácil mas o administrador, nomeado pelo Tribunal de Comércio de Vila Nova de Famalicão, já conseguiu alguns feitos assinaláveis. Na Soares da Costa, por exemplo, cujo plano de recuperação foi aprovado pelos credores, no passado dia 10, convenceu a banca a perdoar 50% das dívidas.



"Too big to fail [demasiado grande para cair]. Conhece a frase?" É com esta pergunta que o administrador judicial, sentado num pequeno escritório em Anadia, com paredes forradas a dossiês e vista para o centro da cidade, explica como se chega a um perdão desta dimensão. "A falência da Soares da Costa fazia mossa a muita gente, o impacto destas empresas na economia é grande, mas os perdões à banca raramente são aceites", explica à SÁBADO. O PER do gigante da construção foi excepcional: aprovado por 80% dos credores.



No Grupo Ricon, o processo está no início. Pidwell, que foi notificado na semana passada, será o administrador judicial de oito sociedades. Antes da nomeação recebeu um telefonema de um colega. "[Explicou-me que] Tinha um caso, estava em perspectiva a reestruturação de um grupo grande. Reunimos e disse-lhe que estava interessado", conta. Embora a nomeação seja feita por um juiz, a lei permite que o requerente da insolvência indique um nome. Com a lista de empresas em que já interveio, não foi difícil ser o eleito para a Gant.



"Há sempre um telefonema", conta o administrador, 50 anos, com 20 de carreira e algumas das maiores insolvências e revitalizações nacionais no currículo: tem a Soares da Costa, o grupo de logística Urbanos, a private equity Finpro (detida por Banif, Amorim e Estado) e a Espírito Santo Financial , sediada no Luxemburgo. Também foi o administrador dos processos de insolvência da SAD do Beira-Mar, da Naval 1º de Maio e do Belenenses. Para alguém que vê apenas jogos da selecção, " e nem sempre", trabalhar com clubes foi "muito complicado". "Os passes dos jogadores, por exemplo, só existem enquanto a entidade patronal paga. Se um credor os penhora, desaparecem. Não havia documentação sobre o penhor, nada. Só percebe quem está no meio."



Pedro Pidwell gosta de dizer que é um jurista da província. Tem uma sociedade com a mulher, advogada, um escritório aberto ao público, e vive na casa que em tempos foi da família. "O meu avô materno é daqui da zona, estudou em Lisboa e foi advogado toda a vida. Embora vivesse na capital, foi sempre muito ligado às suas raízes, e quando teve oportunidade comprou uma casa aqui."

Pidwell formou-se tarde, porque até decidir tirar um curso superior foi cavaleiro profissional. "Vim para a Anadia para acabar o liceu e aprender a montar a cavalo. Ao fim de três anos era profissional, mas um problema de saúde obrigou-me a parar. Tinha 30 anos quando fui estudar para o Porto." Fazia sobretudo provas de dressage e os pais construíram "uma das melhores coudelarias de cavalo lusitano do mundo, o Monte Coudelaria de Santa Margarida do Sado".



O regresso ao mundo do têxtil

Ainda chegou a trabalhar como advogado, mas acabou por se dedicar em exclusivo a uma profissão quase desconhecida em Portugal: liquidatário judicial. "São processos muito trabalhosos em termos administrativos, de escritório. Somos ultrapassados pelo papel e pelo email." Também não é um trabalho isento de noites mal dormidas e de stress, trata-se de encerrar ou recuperar empresas, negociar salários em atraso, ouvir reclamações de fornecedores desesperados. Há alguns anos, em Castelo de Paiva, o administrador de uma empresa de calçado fechou-a para férias e não voltou. "Fui recebido por pessoas com bandeiras pretas e cartazes. A empresa tinha 40 trabalhadores." Enfrentou a multidão em fúria de pasta na mão, mas a verdade, sublinha, é que o administrador "está ao lado das pessoas". "Os trabalhadores são dos primeiros a receber assim que o plano é aprovado." Neste caso "apareceu um investidor, que não só manteve os postos de trabalho como contratou novos funcionários". Mas, antes disso, Pidwell ainda ouviu dos operários que algumas das máquinas tinham sido desviadas: o patrão colocara-as numa empresa vizinha. "Fui lá e trouxe-as."



Nunca teve um patrão algemado às portas de uma empresa em liquidação – como aconteceu com um colega –, mas é frequente apanhar truques que os empresários usam para ficarem com património. Há uns anos, teve de pedir à filha de um administrador que devolvesse o carro que pertencia à empresa. "Disse-me que o carro esteve sempre lá parado, à espera. É fácil de descobrir porque há sempre alguém que sabe da marosca, normalmente até são os funcionários que informam o administrador judicial."



No grupo Ricon, vai trabalhar uma área que já conhece: o têxtil. "Quando comecei como liquidatário judicial houve uma forte crise no sector têxtil e do calçado. Tudo o que era empresa de vão de escada foi varrida", recorda. Houve uma triagem que ainda hoje se reflecte no sector. "O problema da crise foi o financiamento. Quem tinha capitais próprios, susteve a respiração e sobreviveu."



Com a Gant, a história foi diferente. O grupo empresarial liderado por Pedro Silva, com uma rede de 20 lojas em Portugal, depende quase em exclusivo do grupo americano – a quebra nas encomendas foi fatal para as unidades de produção, em Famalicão, e para toda a operação. E se em Famalicão Pidwell vai gerir oito sociedades, há uns meses foi chamado para uma reunião e saiu de lá administrador de apenas uma. Problema: eram mais de 7 mil credores. "Estive três meses a receber reclamações de crédito por todas as vias, tive quatro pilhas de papel aí encostadas à parede. Aconteceu a divina providência: os credores promoveram a minha substituição."



Artigo originalmente publicado na edição n.º 712, de 21 de Dezembro de 2017.