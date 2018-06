A liderar o ranking dos destinos mais populares dos portugueses para este Verão está Paris (França), que regista a segunda tarifa ida-volta mais baixa (127 euros), segundo o International Travel Study (ITS), estudo anual de viagens da Momondo. O topo das preferências dos portugueses para fazer férias são as cidades europeias.

Entre os cinco destinos mais procurados para os portugueses neste Verão está também Londres, no Reino Unido (142 euros), Nova Iorque, nos EUA, com um preço médio de voo de 515 euros, segue-se Roma, em Itália (163 euros) e Barcelona, em Espanha, com um preço médio de 97 euros, sendo o destino com a tarifa ida-volta mais baixa, de acordo com o estudo.



Este ano, a capital italiana destronou Amesterdão (Holanda), que se encontrava entre os cinco destinos mais procurados no Verão em 2017.



Relativamente a destinos nacionais, os portugueses elegem a ilha de São Miguel, nos Açores, como o local ideal para passar as suas férias. Funchal e Porto Santo, no arquipélago da Madeira, a ilha Terceira, também nos Açores, e Lisboa encerram a lista, mantendo-se como os cinco destinos em território nacional preferidos dos portugueses.



"O curioso nestes dados é que os portugueses, quando viajam para o estrangeiro no Verão preferem conhecer outras cidades, ao contrário do que acontece quando viajam internamente em que dão preferência às ilhas, onde podem estar em contacto com paisagens naturais incríveis e praia, ao mesmo tempo", afirmou Margarida Gameiro, country manager da Momondo para Portugal, citada em comunicado.

No que diz respeito aos destinos que apresentam mais procura por parte do público português face ao ano passado, destacam-se as "opções mais exóticas, quentes e conhecidos pelas suas praias", segundo o estudo. A liderar está São Tomé e Príncipe, com um crescimento de 138%, acompanhado por Malta (96%), Ilha do Sal (53%), em Cabo Verde, e Los Angeles, nos EUA (41%). A destacar-se nesta lista está Moscovo (65%), na Rússia, a única capital europeia a constar nesta listagem. O estudo salienta que esta procura está relacionada com o facto de a Rússia ser o país anfitrião do Mundial de futebol 2018.

Os portugueses são poupados nas suas viagens. Cerca de 60% "colocam dinheiro de parte regularmente" para as suas férias. Já durante as férias, 38% do público português prefere poupar nas compras, para manter os custos das viagens mais baixos.

"[O turista português] é um consumidor que continua a ser muito sensível ao preço e, como tal, as cidades europeias, sendo um destino mais acessível, acabam por liderar a preferência dos portugueses", salienta Margarida Gameiro, citada no comunicado.

Relativamente ao alojamento, os turistas portugueses preferem ficar hospedados em hotéis (48%), de preferência com pequeno-almoço incluído (84%).

O estudo International Travel Study (ITS) foi realizado em 26 países, incluindo Portugal e pretende analisar os hábitos de viagens dos consumidores.