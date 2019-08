Os segredos do Pingo Doce

Alexandre Soares dos Santos, antigo presidente da Jerónimo Martins (JM) morreu na sexta-feira em Lisboa, aos 84 anos. Recorde este artigo da SÁBADO acerca dos segredos do Pingo Doce, publicado na revista a 10 de maio de 2012 e que venceu o Prémio de Jornalismo Económico 2013.



São pelo menos 10 páginas, com 11 cláusulas, mais de 40 alíneas e espaços em branco a preencher depois de outros acordos, geralmente por email ou telefone – como as condições de entrega e os descontos. Nos dois contratos a que a SÁBADO teve acesso, há cerca de 20 obrigações para os produtores e só duas para a Jerónimo Martins (JM). E em ambos falta pelo menos um pormenor essencial nas relações entre a cadeia de distribuição e os fornecedores: o preço por produto, que, como se lê nos documentos, está definido em tabelas de preço, que não constam no contrato de condições gerais de fornecimento e podem ser alteradas com um pré-aviso mínimo de 30 dias. Mas, mesmo que o preço estivesse especificado, nada garantia que esse valor fosse, de facto, cobrado. Estes contratos prevêem que todas as facturas dos produtores tenham uma nota, como se lê nos dois documentos: "Sobre estes produtos incidem ainda os descontos e outras contrapartidas que sejam decorrentes de todos os contratos e acordos celebrados entre as partes."

Ou seja, se participar numa promoção com10% de desconto, o fornecedor pode receber menos essa percentagem pelo produto. Os contratos a que a SÁBADO teve acesso têm datas de 2002 e 2007epodem ser renovados automaticamente, por períodos de um ano, se ambas as partes estiverem de acordo –o que aconteceu até 2010, quando o fornecedor em causa faliu. Mas só a dona do Pingo Doce pode terminá-los, sem justificação, e de um dia para o outro. A marca pode "suspender ou interromper, em qualquer momento, a comercialização de qualquer produto ou produtos fornecidos ao abrigo do presente contrato, mediante notificação à segunda contraente com a antecedência de cinco dias, sem prejuízo de em situações de força maior ou com caráter de urgência o prazo de pré-aviso não ser exigível", lê-se num dos contratos. Outra das alíneas prevê a indemnização à JM no caso de erros ou alterações no código de barras ou rotulagem sem um pré-aviso de 30 dias. Define-se uma "penalização de 2% sobre o valor dos produtos que não se encontrem em conformidade". Mas há mais penalizações para os fornecedores da grande distribuição, assegura João Paulo Girbal, presidente da Centromarca, uma associação que junta 56 associados e mais de 800 marcas.

Quando uma cadeia como a do Pingo Doce decide mudar a imagem ou abrir uma nova loja, os fornecedores são, muitas vezes, chamados a pagar uma percentagem dos custos –no último caso porque ganham mais um espaço para colocar os produtos. E ainda: sempre que um cliente deixa cair um produto e este se estraga, quem paga é o fornecedor; se um chocolate é roubado, o custo também é assegurado pela marca que o produz; e se não gostar daquilo que comprou e decidir devolver, é, mais uma vez, o fornecedor a pagar, tal como acontece quando o prazo de validade acaba e o produto não se vende. Os fornecedores também recebem menos se o tipo e o tamanho de embalagem for diferente do previsto ou se houver atrasos na entrega– 24 a 48 horas a mais podem dar origem a uma penalização de 20% sobre o preço da encomenda em falta.

Na prática, as cadeias de distribuição alugam o espaço: os fornecedores têm de pagar os centímetros que ocupam nas prateleiras, os folhetos promocionais e as arcas frigoríficas ou congeladoras, onde a área a ocupar é negociada ao centímetro – os produtos que exigem frio têm um custo de prateleira superior. E quanto mais visibilidade quiser, mais paga – as prateleiras de canto ou as ilhas de produtos custam entre 2 e 5 mil euros cada 15 dias e uma fotografia a cores num catálogo promocional entre mil e 3 mil euros.

De acordo com a Autoridade da Concorrência (AdC), que em 2010 analisou vários contratos de fornecimento entre 2000 e 2009, há casos em que, depois de aplicados os descontos feitos pelos fornecedores, os produtos ficam 35 a45% mais baratos (como o arroz) às cadeias de distribuição. As massas, farinhas e cereais chegam a ser pagas a menos de metade do preço e o café pode sair 75% mais barato do que previsto.





Loja no dia 1 de maio de 2012, quando se deram as promoções de 50%

NO CASO DA PROMOÇÃO do dia 1 de Maio, a Centromarca diz ter já indícios de que os fornecedores vão pagar pelo desconto de 50%. "O Pingo Doce não está a repercutir o investimento feito na acção nos fornecedores, sem prejuízo de existirem muitos fornecedores do Pingo Doce que estão alinhados com o objetivo de reforço da competitividade," contrapõe a empresa. Outra das obrigações que está nos contratos consultados pela SÁBADO é, precisamente, a participação em promoções feitas pelas grandes superfícies. Entre as situações mais comuns estão os descontos de aniversário da marca– o supermercado faz promoções e os fornecedores colaboram com descontos no preço de venda. No total, entre alugueres de espaço e de topos, participações em aniversários, entre outros, a JM teve ganhos suplementares de 493 milhões de euros, segundo o Relatório e Contas de 2011. "As cadeias de distribuição organizam a campanha, decidem quanto tempo dura e qual o desconto", diz Pedro Pimentel, presidente da Associação Nacional dos Industriais de Lanifícios. "No ano passado, a Jerónimo Martins pagou menos 10% numa promoção de marca própria", afirma João Dinis, dirigente da Confederação Nacional da Agricultura (CNA).

Mas nenhum dia foi tão concorrido como o feriado de 1 de Maio. Jorge Pinto, coordenador do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal, avança números. Houve, em média, 5 mil registos de caixa por loja e cada pessoa gastou 170 euros. Os roubos também subiram. "Normalmente representam 1,5% do volume de vendas anual, mas neste dia estimamos que tenham chegado aos 4% do total." Às 6hdamanhãjáhaviafilas de clientes à porta das lojas e às 8h40, 10 minutos depois da abertura, alguns estabelecimentos deixaram de ter carrinhos de compra disponíveis. Azeite, açúcar e manteiga (de todas as marcas) desapareceram ao fim de duas horas e várias lojas chamaram a polícia não só pelos desacatos, mas porque era preciso orientar o trânsito nos parques de estacionamento. Houve funcionários a trabalhar13 horas seguidas, com meia hora de almoço, enquanto assistiam a pessoas a amamentar e a fazer as necessidades pelos corredores. Na loja do Fórum Sintra, que fecha às 21h, os últimos clientes saíram às 00h50. Muitos gastaram mais de mil euros (com o desconto pagaram 500) e houve quem comprasse presentes para oferecer no Natal.

De acordo com uma circular interna da empresa, assinada pelo administrador-delegado, Pedro Soares dos Santos, os funcionários que trabalharam nesse dia vão ser pagos a 500% (a lei prevê que nos feriados se receba a 300%), terão direito a uma folga, e até sexta-feira, dia11, todos os funcionários têm direito ao desconto de 50%. São estes descontos que tornam difícil provar que houve venda abaixo de custo a 1 de Maio – a investigação da ASAE encontrou indícios desta prática no leite, whisky e arroz. O produto pode ter sido vendido ao distribuidor por 10 euros, mas o preço final ter baixado para 5 euros com os descontos aplicados – neste caso, se o preço ao cliente for de 7,50 euros não há infracção.

Para chegar às prateleiras dos supermercados, os produtores podem ter de oferecer os produtos durante três a seis meses, diz João Paulo Girbal. "É a chamada taxa de referenciação. É preciso convencer a distribuição de que o seu produto tem capacidade para vender mais do que o outro que está ali ao lado na prateleira." Depois, têm de se preparar para conversas duras. Na JM há, no mínimo, duas a três reuniões por ano com cada fornecedor. E quem vai aos escritórios da empresa costuma esperar. "A reunião começa sempre meia hora depois do previsto. Não sei se é intencional, mas se fosse eu faria isso – é uma das estratégias para criar ansiedade no produtor",diz um diretor comercial que não quis ser identificado.

Os preços pagos também podem mudar ao longo do ano: a empresa tem especialistas que visitam a concorrência todos os dias para analisarem os preços ao fim da manhã e antes de as lojas fecharem. "Os valores pagos aos produtores são ajustados em função destes números", diz uma fonte do sector.





Multidões encheram as lojas a 1 de maio de 2012

NO PINGO DOCE, o prazo médio de pagamento é de 60 dias. Mais do que nos contratos de 2002 e 2007 consultados pela SÁBADO – o primeiro previa pagamentos em 35 dias, o outro em 45. Segundo a AdC, os produtores de óleos e azeites recebem, por norma, 40dias depois de entregarem a encomenda e os de arroz, massas e farinhas esperam 50 dias. Em2012, a JM reduziu o prazo de pagamento para 402 fornecedores nacionais de frescos que cumprem 95% das encomendas e que vendem mais de 50% da produção à empresa. Objectivo: aumentar a sua liquidez e reduzir o risco de falência. Antes, os produtores já podiam receber mais cedo, mas com custos acrescidos. "Se quiséssemos receber a sete dias, pagávamos um juro de 5% descontado na facturação",diz um produtor–um sistema de pagamento feito através da banca.

Os montantes pagos também podem ser definidos com efeitos retroactivos. Como antes de o contrato entrar em vigor (geralmente é renegociado em Julho e Agosto) se aplicam as condições do anterior, o novo preço de venda pode ser inferior. Se assim for, o produtor é obrigado a devolver a diferença desde Janeiro. "Muitas vezes alegam que não atingiram os lucros previstos, daí baixarem os preços no contrato seguinte", diz um especialista.

Um dos casos foi relatado à SÁBADO por um produtor: "Combinei por email com a empresa aumentar o preço de venda para 35 cêntimos o quilo por causa das intempéries e aceitaram, mas quando fui assinar o contrato seguinte, em Junho, cobraram-me o valor que pagaram a mais para os meses de Março, Abril e meio de Maio." Resultado: teve de devolver13 dos 35 cêntimos que recebeu por cada quilo (cerca de 37% do valor), ou seja, mais de 123 mil euros.

Noutra troca de emails, a que a SÁBADO teve acesso, um fornecedor que trabalha há 30 anos com a empresa diz que apesar de há três anos não ter um contrato novo, as condições de fornecimento se têm mantido sem problemas. Normalmente, os contactos da distribuidora para acordar promoções são feitos por telefone e depois confirmados por email. Foi o que aconteceu quando o Pingo Doce quis fazer uma promoção no início de 2012. "Ligaram-me para participar numa campanha em que nos pediram para baixar o preço em cerca de 4% e combinámos que o preço de venda ao público seria 20% abaixo do normal", diz o fornecedor. Ou seja, o Pingo Doce também se comprometeu a cortar na sua margem. "No final, confirmámos a alteração do preço por email e o que vi afixado nas lojas era o que tínhamos falado", diz o produtor. Este fornecedor prefere o anonimato porque já uma vez se associou publicamente à Jerónimo Martins e as outras empresas de distribuição a que fornecia retaliaram – diminuiram as encomendas e procuraram outros fornecedores.

Outro dos agricultores com quem a SÁBADO falou tinha um custo de 16 a20 cêntimos por unidade e, por12meses, vendeu os seus produtos a12 cêntimos à JM e à Sonae. Um ano depois tinha 45 mil euros de prejuízo e fechou o negócio. "A análise aos múltiplos contratos celebrados entre distribuidores e fornecedores revela um desequilíbrio negocial entre as partes",lê-se numa das 700 páginas do relatório da AdC. A lei que regula as relações comerciais entre fornecedores e grandes superfícies é dos anos 90 e as multas ainda estão em escudos.

ENTRE 2008 E 2012, a AdC investigou 226 casos de vendas abaixo de custo, 25% dos quais abertos entre Janeiro e Maio de 2012, incluindo o do PingoDoce. No total dos processos que deram origem a coimas em 2012 (e que dizem respeito não só a vendas com prejuízo, mas a falta de tabelas de preço, entre outras), a AdC aplicou multas a oito entidades. Total: 134 mil euros.

O Pingo Doce tem duas outras importantes fontes de negócio: os produtos brancos, querepresentam41,4% das vendas, e a margem financeira conseguida com os pagamentos. "Estas cadeias recebem a pronto pagamento e pagam a prazo, o que significa que podem pôr o dinheiro a render durante meses", explica João Paulo Girbal. O dinheiro que ganham durante este tempo é utilizado para remodelar e financiar a abertura de novas lojas, "onde vão continuar a receber a pronto e a pagar a prazo, perpetuando a margem financeira" – a Polónia, que representa 60% das receitas da empresa, com 1.300 lojas, vai absorver 80% do investimento do grupo, que prevê abrir 250 novos espaços no país este ano, depois de em 2011 ter inaugurado 239. Por outro lado, em muitos produtos o Pingo Doce disponibiliza apenas a marca líder e os produtos brancos, o que aumenta a notoriedade. "Nas promoções, os produtos brancos estão quase sempre à entrada das superfícies, à altura dos olhos e das mãos. As outras marcas estão nas prateleiras de cima, mais escondidas",diz João Dinis. O dirigente acusa as distribuidoras de pressionaremos fornecedores a fazer produtos brancos. "É raro alguém dizer que não, porque há vários castigos."

Todos os anos há leilões para escolher novos fornecedores dessas marcas próprias, explica o presidente da Centromarca. Os leilões são, habitualmente, feitos na Internet – os interessados têm10 minutos para licitar e, se a cadeia de distribuição não ficar satisfeita, abre novas janelas de licitação, de três em três minutos. Geralmente ganha quem oferece um preço mais baixo. E os produtos podem ser muitos parecidos com os demarca. "No nosso caso, até a máquina era a mesma, só parávamos para mudar a embalagem", conta um produtor.

O administrador delegado da Jerónimo Martins, Pedro Soares dos Santos, faz questão de testar pessoalmente o sabor e a qualidade de todos os produtos na sala de refeições da empresa, com uma equipa convidada. Nos últimos tempos, as reuniões repetiram-se mais vezes com a aposta em refeições prontas, depois de um estudo ter identificado uma nova oportunidade de mercado: pessoas que vivem sozinhas e querem comer pratos tradicionais, mas não têm tempo nem vontade de os fazer.





A EMPRESA DE ALEXANDRE Soares dos Santos, que disse não estar informado da promoção, é uma das mais valiosas na Bolsa nacional (a segunda no PSI 20, depois da Galp) e a número dois no sector da distribuição, com uma quota de mercado de 19%, apenas superada pela Sonae, com 25,4%. E 60% das famílias portuguesas compram no Pingo Doce.

Mais de metade do leite produzido no País, por exemplo, é vendido às duas principais cadeias de distribuição. Então porquê esta promoção de 1 de Maio? "Nos últimos anos, a Jerónimo Martins tem tido um crescimento a dois dígitos, mas no primeiro trimestre de 2012 houve uma quebra de vendas em Portugal de 0,8%",explica José António Rousseau, ex-presidente da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição. Além disso, a posição de 51% que a JM tem no Pingo Doce vale 4 a 5% no total do grupo. Já no caso da Sonae, os hipermercados representam 57% das receitas. Ou seja, uma guerra de preços pode prejudicar sobretudo a empresa de Belmiro de Azevedo. Porque não há margens de 50% neste negócio. "A margem de lucro bruta da JM deve rondar os 30 a 40% e a líquida está nos 6,7%", adianta Rousseau.

E varia em função dos produtos: o leite e o arroz podem dar lucros de 2 a 3% , mas os baldes podem render 80%. De acordo com o Observatório dos Mercados Agrícolas, o preço a que os hipermercados vendem as alfaces é 80% superior ao valor a que compram aos produtores. Já nos casos da cenoura e da maçã, as margens de lucro brutas (que não têm em conta os custos dos hipermercados) rondam os 50 e os 70%. Um dos especialistas contactado pela SÁBADO diz que, quando a empresa não quer descer os preços em Portugal, compra no estrangeiro. "O grupo Pingo Doce é o que mais maçãs importa. Compra-as em Itália porque lá podem ser enceradas. O facto de os produtores nacionais não poderem encerar a fruta é uma desvantagem competitiva que gera 400 a 500 empregos em Itália", diz a mesma fonte.

Mas há casos em que os produtores nacionais têm vantagens. As margens de lucro da distribuição descem para os 37,37 a 42,38% no caso da pera rocha. "A pera rocha é portuguesa e não há noutros países", diz Maria Antónia Figueiredo, presidente do Observatório dos Mercados Agrícolas. Em2010, o Pingo Doce fez 503 auditorias a fornecedores de produtos perecíveis e 194 a produtores de marcas brancas – em média, quase duas por dia. As contratações também são seguidas de perto. Numa das entrevistas que fez, Alexandre Soares dos Santos perguntou ao candidato qual era a sua ambição na empresa. "A sua cadeira", respondeu o jovem. Foi contratado de imediato. E os melhores recebem bónus: em2012,os prémios individuais que o grupo atribui anualmente aos funcionários subiram 50 euros, para os 300 euros; os salários tiveram aumentos entre 1 e 2%; e não se prevêem despedimentos. O nível de escolaridade das contratações melhorou. "Em 1985 era impensável ter-se um universitário num supermercado [a maior parte nem tinha a 4.ª classe]. Tive casos de rapazes que não estiveram 24 horas na companhia", disse Soares dos Santos a Maria Filomena Mónica no livro Os Grandes Patrões da Indústria Portuguesa. Do lado dos fornecedores, a situação também mudou. "Quando nos tornámos parceiros, no início dos anos 80, faziam-me encomendas de cinco toneladas por dia numa semana, e na seguinte já eram 10 toneladas diárias", explica um produtor que chegou a facturar 6 milhões de euros à JM. Esses números incentivaram-no a investir 2 milhões de euros na compra de máquinas.

Em 2010, o último ano em que trabalhou para a empresa, chegou a acordo para fornecer o seu produto de duas formas: em caixas de15 kg pelas quais cobrava 22cêntimos por quilo e em sacos de plástico de 1 kg que vendia por 32 cêntimos. "Nas caixas de 15 kg não ia ganhar nada, mas ia ganhar nas de 1 kg. Passado um mês eles tiraram os sacos de plástico porque não lhes compensava" – nos dois casos a marca cobrava cerca de 40 cêntimos ao cliente. Mantém até hoje os rolos de plástico (os custos com embalagens eram suportados por este produtor) no armazém. "Estão aqui 10 mil euros", aponta à SÁBADO. Quando deixou de vender ao Pingo Doce e entrou em insolvência, a Jerónimo Martins comprava 90% do que produzia. Já não tinha então margem para negociar– todos os meses tinha de pagar 35 mil euros ao banco para amortizar o empréstimo que contraiu para investir.