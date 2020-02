Os melhores truques para comprar e vender casas

A carregar o vídeo ...

É mesmo assim: há truques. Não sabia? E se quiser vender bem uma casa, a lista é extensa. Sofia Alves focou-se em quatro pontos essenciais quando decidiu avançar: pensou como uma profissional; controlou o processo com as imobiliárias; não optou pela exclusividade para ter mais visitas; e mostrou a casa a potenciais compradores sempre limpa e arrumada. Àcontou a experiência que deu ótimos resultados: num mês e meio vendeu o seu T4 de 105 m2 com logradouro, perto da Avenida de Roma, em Lisboa, por 550 mil euros. E sem direito a negociação, porque recorreu previamente a um avaliador para lhe indicar o preço.Foi a primeira vez que a professora de 34 anos comercializou um imóvel. A escritura aconteceu há menos de dois meses, mas Sofia só terá de sair em janeiro de 2020, uma vez que os atuais proprietários tiveram "alguma abertura" negocial. "Sou inquilina do meu ex-apartamento. Pago uma renda", diz. Terminado o prazo, voltará à casa dos pais enquanto procura um T2 antigo nas zonas limítrofes da cidade para viver. Fará obras de fundo no imóvel e o que sobrar vai para um produto financeiro.Voltando ao negócio original. Setembro e outubro foram os tempos mais agitados para ela. "Recebi 10 visitas por semana, 50 no total", recorda. O telemóvel não parou de tocar, porque colocou na varanda uma placa com o seu número (alternativo ao pessoal). "Cheguei a ter sete agências e eu era a oitava. Devo ter respondido a mais de 100 pedidos," garante. Mesmo com tantas solicitações, acabou por ser a sorte e uma agente imobiliária vizinha, que mora na mesma rua, a arranjar-lhe comprador. Antes disso, optou sempre por assinar contratos de mediação em regime aberto e quando lhe ligavam de imobiliárias a propor-lhe exclusividade, Sofia dizia de rajada: "Caso tenha um cliente qualificado para estas características e preço, posso abrir a porta para uma visita. Se essa pessoa vier a tornar-se comprador, aí assino o contrato." Isso nunca aconteceu.Para quem se estreia na área, Sofia recomenda foco e método. Foi o que resultou com ela. Acordava mais cedo, às 8h da manhã, para preparar a casa para as visitas: fazia a cama, abria os estores, limpava a loiça e as casas de banho. Marcava-as à hora de almoço (na pausa de trabalho, porque estava à distância de cinco minutos de carro), ao fim da tarde e aos sábados de manhã. A decoração original da casa também contribuiu: era acolhedora, em tons creme e peças intemporais. Mas fez mais: "As paredes foram pintadas, as portas lacadas, o chão afagado e os rodapés mudados."O método da Sofia assemelhou-se ao de uma profissional. Foi isso que a SÁBADO pôde comprovar ao longo da semana, no início do mês passado, em que acompanhou a atividade da equipa da Engels & Völkers (E&V) - onde trabalha a agente imobiliária vizinha de Sofia - uma empresa alemã que inaugurou em junho uma espécie de superloja de luxo e escritórios (com 370 metros quadrados) num sétimo andar da Avenida da Liberdade, em Lisboa.A equipa tenta ser ágil e motivada para potenciar as vendas: são 80 mediadores, que a marca garante que duplicarão no primeiro semestre de 2020. Mesmo quando há negócios parados, compradores demasiado exigentes ou desconfiados, ninguém pode desistir. Têm formação contínua com base na psicologia positiva. Um exemplo: há quadros de tripé com folhas onde redigem frases como "eu posso, eu quero, eu consigo". A formadora Lúcia Fernandes acrescenta: "Sejam proativos, dinâmicos. Alegria", diz. Há palmas no fim da aula e a pontualidade e imagem contam: elas de tailleur ou roupa clássica; eles de fato (sem tatuagens à vista).As técnicas de vendas são para ser seguidas à letra, usam vários livros de apoio editados pela marca; e o mundo da formação está cheio de expressões corporativas ("ADN", "safári" "urbano") e sistemas de incentivos. Por exemplo, aos melhores do mês são entregues diplomas de reconhecimento.No gabinete com vista para as copas das árvores da Av. da Liberdade, Pedro Branco, o diretor de 42 anos, fala a correr. Porventura por deformação profissional, já que o negócio vive da pressa. Ela é útil na fase de correspondência dos requisitos do comprador com os imóveis em carteira. Quando entra um novo no sistema, analisa se bate certo com os pedidos. Se sim, envia por email a ficha do imóvel e telefona a seguir ao potencial cliente: "Só para si. Marcamos a visita amanhã?" Mas não é realmente assim, porque o que interessa é concretizar o negócio. "As visitas são quase todas ao mesmo tempo, para as pessoas sentirem alguma pressão e fazerem propostas de compra." Uma técnica que costuma dar resultados: feita a proposta é logo marcada a data do contrato de promessa de compra e venda para evitar recuos.Atenção aos sinais dos clientesNeste jogo das vendas de casas a insistência está sempre presente - mas de forma subtil. Guilherme Augusto Pacheco, de 70 anos, é um apaixonado por bairros históricos de Lisboa e pela respetiva reabilitação. Desde o boom imobiliário já perdeu conta aos apartamentos vendidos em prédios antigos, com mais de 100 anos e recuperados pela sua equipa de 30 empreiteiros. As frações vão dos 150 aos 400 mil euros. Os bestsellers são T1, de 50 m2, distribuídos por Alfama, Mouraria, Bairro Alto, Santa Catarina, Madragoa. "Mas a nossa praia é Alfama", diz à SÁBADO, recordando o caso de dois clientes portugueses radicados no Canadá a quem incentivou a compra neste bairro.O casal tinha cerca de 70 anos e problemas de mobilidade, mas ainda assim o agente imobiliário, um dos vários com quem Guilherme trabalha, insistiu em mostrar-lhes um imóvel inadequado. Ficava na zona do Castelo, num terceiro andar sem elevador e escadas íngremes. Quando o negócio já parecia perdido, Guilherme entrou em cena: "Disse-lhes que tinha um ótimo rés do chão, de 80 m2, em Alfama e fiz uma visita guiada ao bairro." Resultado: "Concretizámos uma boa venda. Sigo o lema de que um cliente é um amigo."Os números atestam que tem razão: Guilherme fatura 5 milhões de euros, por ano, em vendas. O tempo médio de transação é de um mês. Franceses são os melhores clientes, seguidos por italianos, brasileiros e norte-americanos. Não sendo poliglota, Guilherme recorre ao mediador para traduzir a conversação durante as visitas. É interventivo, explicando as obras para transmitir confiança aos clientes. Quando há algum chico-esperto que tenta contornar a mediação e falar diretamente com ele para negociar o preço, não vacila e remete-o para o vendedor. Isto porque não encara as imobiliárias como papa-comissões: define à partida um percentual competitivo. "Negoceio, pois tenho muita coisa à venda. A comissão ronda os 4%, não dou 6% a ninguém. Trabalho com quatro agências." E nunca entrega as chaves para prevenir acidentes: "Por lapso, podem deixar luzes acesas, portas e janelas abertas. Não quero correr riscos."Neste tipo de venda de casas o que está jogo são obras de fundo, e já concluídas. "Só ponho a casa à venda depois de colocado o último parafuso", diz. Há ainda uma técnica que usa como acelerador dos negócios: refere ao cliente a garantia de cinco anos pelas obras. Outros truques? Coloca muitas tomadas e pontos de luz para candeeiros, faz uma instalação elétrica totalmente nova e instala canalizações multicamada que não enferrujam. O chão é de tábua corrida para manter a traça original e a cozinha equipada. Nesta divisão, das mais valorizadas da casa, segue os gostos da maioria: armários brancos, placa de vitrocerâmica, termoacumulador. Às vezes, quando não tem espaço para instalar a máquina de lavar loiça, usa uma tirada para desanuviar: "Faz muito bem lavar à mão porque combate o stresse."Quem dá mais importância ao estado de conservação da cozinha é a mulher, diz a experiência do consultor da E&V José Figueiredo. O que pode ser um ponto fraco - caso seja obsoleta -, torna-se um forte se o proprietário for recetivo à remodelação. Para desbloquear o processo, o vendedor pergunta: "Estaria interessada em comprar o imóvel se a divisão fosse renovada?" Caso a resposta seja sim, reporta-a ao dono para chegarem a acordo (uma cozinha à medida, equipada, ronda 10 mil euros). É um extra, mas que valerá a pena se o valor do imóvel estiver sobrevalorizado - 25% a 30% no preço inicial - e a pequena remodelação viabilizar a venda."Não posso deixar arrefecer o ânimo. Devo dar inputs positivos aos eventuais compradores", continua. Um sinal que o deixa otimista é quando as visitas se sentam no sofá e olham para a sala como se fosse sua. Outro indicador é o pedido de segunda visita, habitualmente no dia seguinte com a família. Sobre os comportamentos de desinteresse, é Guilherme quem vaticina: "É para esquecer a visita que não aparece à hora marcada, nem atende o telefone: em 95% dos casos desiste."Como vender bem em três mesesMais de três meses no mercado podem "queimar" a casa. No jargão do meio quer dizer que a demora gera desconfiança nas pessoas, ou esperam que o preço desça. Definir um valor com critério é a solução. Caso contrário, "o imóvel acaba por ser vendido abaixo do valor real", adverte Duarte Pissarra, um dos líderes comerciais da E&V. Naquele momento, coordena a reunião de estudo de mercado, numa das salas da imobiliária, com uma proprietária que quer vender um T1 na Graça. Liliana Nunes, especializada na zona, acompanha-o e sugere um intervalo de preços, através do método comparativo: entre 160 mil euros e 169 mil.Ali ao lado, no open space equipado com computadores em rede, a assistente Mariana Pereira, de 28 anos, publica um anúncio bilingue. Estando Lisboa no mapa de investidores de 70 nacionalidades, o descritivo deve ser traduzido para inglês. Mas são as imagens que valem visualizações. Por isso, a E&V recorre a uma agência, a White Balance, para sessões fotográficas, que podem ser de 12 a 40 fotos - é a imobiliária que suporta a despesa.O cofundador da White Balance, João Ferreira, não revela valores à SÁBADO, mas a tabela é pública para um cliente privado que o queira contratar: 70 euros por 20 fotos (sem IVA). No entanto, para este ou para as imobiliárias, antes de fotografar é necessário preparar as casas, "que às vezes estão um pandemónio". Além da arrumação, há outra técnica que é usada (e que o leitor também pode fazer se quiser fazer fotos da sua casa para vender): chama-se despersonalização. O que é? Todas as fotos pessoais dos donos da casa devem ser afastadas (ou não fotografadas), assim como os quadros que comprometem a entrada de luz natural na casa.No entanto, como em qualquer negócio, há sempre imprevistos. Mesmo quando o trabalho está a cargo de uma agência imobiliária. No decorrer da reportagem da SÁBADO, houve visitas que falharam (duas consecutivas a um T2 na Lapa, que estava à venda por 535 mil euros) e reuniões inconclusivas com clientes. Por causa da chuva, a open house de uma moradia em Alvalade T3+1 (798 mil euros) não correu como o previsto. A festa estava montada com bandeiras de quase quatro metros de altura, cartas de apresentação e cartões de visita com fartura. Houve até 100 potenciais clientes que confirmaram online a visita, mas só apareceram 12.Sofia Crispim, 45 anos, consultora da marca, vale-se da experiência profissional para gerir as situações difíceis. "Trabalhei com consultoria de imagem, protocolar e decoração de interiores." Previdente, chega antes das visitas para fazer as camas, limpar WCs e cozinhas, quando necessário. E também serve de conselheira pessoal: dá apoio moral às proprietárias solitárias ou recém-divorciadas, que chegam a chorar por estarem a desfazer-se do imóvel por causa das partilhas. Há outras técnicas, menos emocionais. José Figueiredo opta por convidar para um simples café potenciais compradores: "Para passar mais informação sobre o imóvel."Consoante o volume de faturação do vendedor, este pode ganhar até 75% da comissão cobrada pela marca (6% do preço final). Mas chegar lá é difícil e implica alguns sacrifícios. Na formação que a SÁBADO acompanhou, mais de 20 agentes imobiliários foram largados nas ruas da freguesia da Estrela, em Lisboa, numa sexta-feira de manhã. A imobiliária chamou-lhe "um safári". O objetivo: conhecerem in loco os novos imóveis em carteira e criarem parcerias entre si. Sandra Hartmann, 43 anos, é das mais entusiastas: espera faturar em breve 10 mil euros líquidos, em comissões, pela venda de duas casas (um T2 no Beato por 275 mil euros; e outro maior em Campolide, com a mesma tipologia, por meio milhão).Onde pode pagar menosTereza Moura tentou vender um imóvel por conta própria para evitar as comissões. A proprietária de 56 anos recorreu ao site de Internet Idealista, como tantos já fizeram nas mesmas circunstâncias. Publicou um anúncio do seu T1, com 44 m2, no centro do Porto, em Santo Ildefonso. Na mesma semana, em finais de setembro, foi contactada pela Housefy. Não fazia ideia do que era, mas reteve uma informação que lhe agradou: a agência cobra de honorários 3.990 euros (taxa fixa com IVA incluído), um valor muito mais baixo do que os praticados pelas imobiliárias tradicionais.Desconfiada, Tereza informou-se sobre a agência digital que faz o cálculo do preço do imóvel, publica o anúncio, qualifica os clientes, agenda visitas, valida propostas de compra e dá suporte nas etapas burocráticas. Um trabalho todo feito à distância. Durante o processo, Tereza só falou com os profissionais pela plataforma digital, com exceção do fotógrafo freelancer, um dos 10 que prestam serviço à empresa com base em Barcelona. Mas o preçário low-cost implicava que recebesse as visitas - nada que a incomodasse: "Destacava que era uma casa remodelada, com cozinha nova e bastante arrumação." Ao fim de três semanas, vendeu o imóvel através da marca por 137.500 euros. Balanço? Foi um negócio "bem aproveitado". "O preço é mais barato pela nossa eficiência [em termos tecnológicos]", diz à SÁBADO Xavier Fabrega, 34 anos, responsável pela expansão internacional da marca espanhola a funcionar em Portugal desde o verão de 2019.A concorrente Sherlock Homes opera nos mesmos moldes e com igual comissão, mas mais perto, em Lisboa, a partir de um espaço de co-work no Cais do Sodré. Abriu em novembro de 2018, por altura da Web Summit e na última edição foi lá falar como caso de sucesso. "Vendemos mais de 40 casas entre os 160 mil euros e 400 mil. Temos 12 pessoas na equipa, das quais nove falam português", diz à SÁBADO Chris Wood, CEO da empresa.Mais barata ainda é a Kazzify, também disponível numa app. Cobra 1.999 euros de comissão fixa (IVA incluído). Após um ano de desenvolvimento da plataforma, lançou-se em junho de 2019. A SÁBADO visitou as instalações, num 17º piso de uma torre das Amoreiras, onde Vasco Pereira Coutinho (um dos fundadores) mostra várias empresas do grupo familiar - incluindo uma imobiliária tradicional, a Lince, para o segmento de luxo. O responsável de 40 anos encara este modelo de negócio como complementar às agências clássicas.