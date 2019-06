Oliveira e Costa desviou 9 mil milhões de euros Oliveira e Costa, fundador do BPN, foi esta quarta-feira condenado a 14 anos, seis anos e meio depois do início do processo que investigava o Banco Português de Negócios por fraude fiscal. Esta sexta-feira, o Correio da Manhã avança que o bancário terá desviado 9 mil milhões de euros enquanto esteve à frente do banco.

Ricardo Salgado reclama 10 milhões ao BES Ricardo Salgado é o que apresenta o valor mais elevado. Saiba o que reclama cada um. - Dinheiro , Sábado.

Jardim Gonçalves vai continuar a receber pensão de 167 mil euros por mês Jorge Jardim Gonçalves ganhou uma acção em tribunal contra o Banco Comercial Português, que lhe garante continuar a receber uma pensão de 167 mil euros por mês. A notícia é avançada pelo Expresso, que dá conta que a decisão tomada pelo Tribunal de Sintra no início de Maio confirmou ao ex-presidente do BCP a pensão milionária e o pagamento de várias despesas, como segurança, carro e motorista.

Montepio pagou um milhão de euros para defender Tomás Correia O Banco Montepio, que já gastou cerca de um milhão de euros com a defesa de Tomás Correia, pode ver anulada pelo Banco de Portugal (BdP) a decisão de suportar os encargos associados a apoio jurídico dado a ex-gestores e gestores condenados.

Ninguém consegue cobrar 1,5 milhões a João Rendeiro Condenado pelo Banco de Portugal em 2013 ao pagamento de uma multa de 1,5 milhões, pena confirmada por vários tribunais, até hoje João Rendeiro, antigo presidente do Banco Privado Português (BPP) não pagou um cêntimo. Os outros dois antigos gestores do banco, Fezas Vital e Paulo Guichard, idem.

Com excepção da CGD, os principais bancos passaram a ter capital dominante estrangeiro. O BCP tornou-se chinês (e angolano). O Novo Banco (ex-BES) agora é americano e o BPN foi comprado pelos angolanos do BIC. O BPI é espanhol. O BPP e o Banif acabaram e o Santander continua a ser espanhol.Esta hecatombe de dinheiro público e de soberania nacional na banca tem várias explicações. Algumas referem-se a repetidas más práticas, irregularidades e crimes cometidos pelos banqueiros portugueses até 2008 (alguns mais tarde, como foi o caso de Ricardo Salgado, que saiu do BES apenas em 2014, ou Tomás Correia, do Montepio, que está agora a enfrentar acusações). Alguns desses problemas estão já sinalizados em processos judiciais, coimas e julgamentos. Outros, aguardam decisão.Dos bancos acima descritos, é possível sinalizar cinco nomes, cindo presidentes de conselhos de administração, cinco banqueiros. Dos 20 mil milhões injectados pelo Estado, as instituições que dirigiam receberam €12 mil milhões. O que aconteceu depois disto tudo?A conta pode chegar aos 10 mil milhões, mas ainda assim o ex-banqueiro tem a compaixão do Estado: até morrer pode viver na sua casa de luxoEram 18h45 de um fim-de-semana quando José de Oliveira Costa saiu da sua casa em Lisboa, entre o Largo do Rato e a Estrela. Era Novembro de 2018 e assinalavam-se exactamente 10 anos desde as primeiras notícias de irregularidades no Banco Português de Negócios (BPN) e o homem que geriu o banco entre 1998 e 2008 passava agora ao lado da marisqueira Sem Vergonha, situada ao lado de sua casa.Oliveira Costa mora no 5º andar de um prédio de luxo. Cá em baixo, à sua espera estava alguém que se identificou apenas como "um amigo de longa data". O ex-banqueiro não quis falar com ae o amigo disse apenas que Oliveira Costa ia "fazer fisioterapia".Os dois homens viraram costas e seguiram lentamente, de braço dado, a conversar. Sobre os ombros de Oliveira Costa pesavam talvez dois números: 15 e 12 anos de prisão. O primeiro é a pena a que foi condenado por abuso de confiança, burla qualificada, falsificação de documentos, branqueamento e fraude fiscal qualificada no âmbito do processo principal do caso BPN.Na decisão de Maio de 2017 (rectificada há poucos dias, a 16 de Novembro), o Juízo Central Criminal de Lisboa não poupou nos termos: "culpa elevada (…) excepcionalmente grave ilicitude (…) estratégia pensada delineada e estruturada ao pormenor, que permitiu durante oito anos a omissão de registos contabilísticos (…) comportamento delituoso em vários negócios concretos (…) um montante de €9.253.246,09 de que se apropriou".Também em Novembro, Oliveira Costa foi condenado a 12 anos de prisão por dois crimes de burla relacionados com negócios não financeiros, tendo a sentença termos como "gravíssimo dolo" e atitudes "oportunistas, gananciosas e sem escrúpulos".Os processos estão em sede de recurso e não há horizontes para saber se o ex-banqueiro alguma vez será preso. Em seu crédito tem oito meses de prisão preventiva (entre Novembro de 2008 e Julho de 2009) e 16 meses de prisão domiciliária (de Julho de 2009 a Novembro de 2010).Oliveira Costa reformou-se em Fevereiro de 2008, meses antes de rebentar o escândalo BPN. Em Março separou-se judicialmente de pessoas e bens, mas continuou a viver com a mulher, com quem tem dois filhos. Isolou-se socialmente e como trabalhou três décadas no Banco de Portugal tem uma reforma de €2.600 (metade retida para fazer face às dívidas).Desde 2010, o Estado injectou 4,725 mil milhões de euros no BPN. Ou seja, há oito anos que cada português dá €59,06 todos os meses para pagar a gestão de Oliveira Costa. Para 2019, o Orçamento do Estado pede mais 548 milhões, e o enredo está a meio. Segundo o Jornal de Negócios, as sociedades-veículo criadas pelo Estado para ficarem com os activos do BPN (Parvalorem, Parups e Parparticipadas) tinham em 2017 capitais próprios negativos de 4,9 mil milhões de euros.O saldo final do BPN pode então custar mais de 10 mil milhões de euros - verba que daria para pagar toda a despesa com saúde pública prevista para 2019.Apesar destes números desastrosos para as contas públicas, o ex-banqueiro conseguiu compaixão do Estado. Oliveira Costa mora no apartamento da Avenida Álvares Cabral em regime de usufruto em vida. O Estado - neste caso a Parvalorem - só vai alienar o imóvel quando Oliveira Costa morrer.O património foi um dos episódios do processo. Parecendo adivinhar o que aí vinha, Oliveira Costa fez uma partilha de bens com a mulher a 10 de Março de 2008. No documento, a que ateve acesso, o casal dividiu entre si 6,5 milhões de euros. Cada um ficou com metade, mas à mulher calhou o que era seguro (ver caixa).O Ministério Público (MP) não acreditou na bondade da separação e foi deitando a mão ao que pôde. Em 2013, Maria Yolanda acordou passar para a Parvalorem os imóveis, com um valor patrimonial tributário de 887 mil euros. Foi neste acordo que o Estado cedeu o usufruto em vida da casa de Lisboa. Um dos imóveis que passaram para o Estado, apurou a, foi vendido este ano (ver caixa).Oliveira Costa, nascido em 1935 em contexto rural e humilde, caminhou em frente até ao Jardim da Estrela, que atravessou vagarosamente e depois para casa, uma hora após a partida. Estava feita a "fisioterapia". O ex-banqueiro do BPN subiu depois no elevador até ao seu quinto andar, de onde, com vista para Lisboa e o rio, espera sentado.O ex-banqueiro tem pelo menos oito processos, mas só foi condenado num - uma coima, de que já recorreu. A mulher organiza as contas, a filha Catarina paga-as.Como presidente da Novo Futuro, Isabel Megre de Sousa Coutinho foi esperar Marcelo Rebelo de Sousa ao carro. A ocasião era a Feira de Solidariedade Rastrillo, que a IPSS organizou em Novembro no Centro de Congressos do Estoril. Depois, Marcelo foi Marcelo - beijos, compras e selfies, que se replicaram na imprensa. Houve ainda um almoço, onde estava presente Maria Cavaco Silva, mas onde faltaram as duas vice-presidentes da Novo Futuro: Rita Amaral Cabral e Maria João Salgado. A primeira é a namorada do Presidente da República e a segunda é a mulher de Ricardo Salgado Não é segredo que os dois casais continuam a dar-se, mesmo depois de todos os escândalos relacionados com o Banco Espírito Santo. Rita e Maria João são amigas de longa data e os dois casais chegaram a passar férias no Brasil. De 2012 a 2014, Rita Amaral Cabral foi administradora não executiva do BES. Mas talvez fosse melhor evitar o ruído de as duas mulheres ali estarem presentes, ainda mais quando Maria João Salgado apareceu recentemente na imprensa como tendo 100 a 200 milhões em património na Suíça, informação que viria a desmentir através de um comunicado enviado às redacções: "Todas as contas que tive e tenho em conjunto com o meu marido estão declaradas e são do conhecimento das autoridades."Maria João Salgado continua a conduzir o seu Fiat 500 e é ela que desde 30 de Maio de 2016 dirige a Pedra da Nau, a empresa familiar dos Espírito Santo, criada em 2000 com um capital social de 4 milhões de euros. O filho Ricardo do Espírito Santo Bastos Salgado é vogal. O patriarca saiu da empresa depois de começar o caso BES, em 2014.A empresa teve em 2017 resultado negativo em 163 mil euros - aliás, há pelo menos cinco anos que a perfomance é negativa em mais de 100 mil euros. No fim desse ano os encargos com pessoal rondavam os 27 mil euros, tendo dois empregados registados (salários líquidos de 750 euros). O activo era de 4,2 milhões de euros com um passivo de 700 mil euros. No banco, à ordem, estavam 3.780 euros.O filho mais velho de Ricardo Salgado, 48 anos, mora em Toronto, no Canadá, onde é director de vendas da Amjay Ropes & Twines, uma subsidiária do grupo Violas, que vende cordas industriais.Ricardo Bastos Salgado (que se demitiu do Novo Banco/BES, onde estava desde 1998) mora em Ledbury Park, um bairro residencial de classe média-alta, onde, segundo apurou a, Ricardo Salgado esteve com a mulher este ano a passar a Páscoa e a rever os três netos (de 15, 12 e 9 anos). A nora de Salgado é Rita Bustorff de Sousa Tavares, filha de Miguel Sousa Tavares.Entre 23 e 30 de Outubro, Salgado viajou para a Suíça, onde vive a filha Catarina, casada com o multimilionário Philippe Amon (negócio de tintas de segurança para notas, passaportes e cartões de identificação). O casal tem dois filhos e tem uma propriedade em Bougy-Saint-Martin.Catarina aparece referenciada no despacho de acusação da Operação Marquês, que está em fase de instrução, como sendo mandatária de uma offshore sediada no Panamá e com conta na Suíça, a Begolino SA. A mãe era a beneficiária e o pai o outro mandatário. A conta aparece como via de trânsito de transferências entre Ricardo Salgado, Henrique Granadeiro e José Guilherme. Foi também usada, diz a acusação, para Catarina Amon comprar em 12 de Outubro de 2012 três diamantes no valor de 3,820 milhões de dólares.É esta filha que paga as contas de Ricardo Salgado, como o próprio confessou em tribunal no fim de 2017 num dos quatro processos que o Banco de Portugal lhe interpôs. Referiu que a mulher trata das contas, mas não trabalha. E que a sua reforma de 39 mil euros está arrestada, ficando apenas com dois salários mínimos.A casa de Cascais, bem como a da Comporta, também estão arrestadas. Quando, no fim de 2017, Salgado ganhou 700 mil euros da venda de um terreno que herdou da mãe, depositou o cheque na conta da mulher e tentou transferir parte para a filha Catarina - mas a PJ e o Ministério Público deram pela operação e apreenderam o dinheiro.Salgado dedica parte do seu tempo a terminar as memórias, que escreveu a lápis e ocupam 700 páginas. Lê tudo o que se escreve sobre ele na imprensa e continua a ir à missa. O staff reduziu-se bastante - continua a ter motorista, mas das três empregadas, três secretárias e três assessores de imprensa, só tem um em cada categoria. Continua a ir aos melhores restaurantes e mantém o hábito dos últimos anos de pagar em dinheiro vivo.Dos vários processos em que está envolvido, só foi condenado num, do Banco de Portugal, ao pagamento de uma multa de €3,7 milhões. Já recorreu.A história das remunerações extras soa a pouco em comparação com os €35 milhões que Jardim Gonçalves já recebeu de pensões e ajudas de custos.Jardim Gonçalves saiu definitivamente do BCP em 2008, mas os problemas já tinham começado em 2007 com a instauração de um processo de contra-ordenação pelo Banco de Portugal (BdP), de que resultaria uma multa em 2010 de 1 milhão de euros. O processo andaria em vários tribunais e recursos e prescreveu em Fevereiro de 2014. Jardim Gonçalves não teve a mesma sorte com a CMVM - 1 milhão de euros de multa.Mas é um montante pequeno para quem recebe uma pensão vitalícia do BCP de 167 mil euros. Um valor tão exorbitante que o banco anda a tentar reduzi-lo desde 2010. O último recurso data de Outubro.Feitas as contas: em 14 anos (de 2005, quando saiu do Conselho de Administração, até 2018) Jardim Gonçalves recebeu do banco mais de 32,7 milhões de euros. O tribunal obrigou ainda o BCP a pagar 2,1 milhões por despesas com motorista, combustível, automóvel e segurança desde 2010. Total: 35 milhões de euros.Nos tribunais, Jardim Gonçalves começou a ser julgado em Setembro de 2012 - juntamente com outros ex-gestores - por crimes de manipulação de mercado, burla qualificada e falsificação de documentos. A acusação, que aconsultou, referia que os arguidos receberam anualmente uma remuneração variável que ia até 10% dos resultados consolidados do banco, "contas que sabiam não reflectir a realidade (…) e serem empolados, por neles não se incluírem as perdas sofridas pelos offshore". De 2001 a 2004, receberam 150,8 milhões de euros - pelo menos 24 milhões estão a mais. São "montantes que os arguidos, apesar de bem saberem não lhes serem devidos, fizeram seus". O bolo de Jardim Gonçalves foi de 9,7 milhões de euros.A sentença de Jardim Gonçalves, em 2014, viria a ser semelhante à de João Rendeiro (ver pág. 50): culpado - manipulação de mercado - e condenado a dois anos de prisão, com os juízes a falarem em "Relatórios e Constas do BCP falsificados de 2001 a 2007". Mas a pena foi suspensa, porque os arguidos não tinham cadastro, estavam "inseridos social e familiarmente" e "a simples censura do facto e a ameaça de prisão realizam de forma adequada e suficiente as finalidades da punição. Jardim Gonçalves teve apenas de pagar €600 mil a duas instituições (à Raríssimas e à Ajuda de Berço). Perdeu todos os recursos.E quanto à acusação de burla qualificada, relacionada com as remunerações? Já tinha caído em 2010.Em decisão instrutória, a que ateve acesso, o Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa considerou que as remunerações extras foram "um dano colateral" e que não ficou provado "intenção de enriquecimento ilegítimo". Recomenda ao BCP que cobre esse dinheiro, "se o entender".Assim, por um crime que ficou provado em tribunal, Jardim Gonçalves obteve sem querer 9,7 milhões de euros.Não consta do processo o ordenado de Jardim Gonçalves, mas pode ler-se que só em 2001, "em remuneração variável legítima", o presidente do banco recebeu "cerca de 12 milhões de euros".O BCP pagava de facto acima da média. Isso também explica porque é que Jardim Gonçalves conseguiu chegar um dia ao banco e liquidar 14 milhões de euros. O dinheiro tinha sido emprestado pelo BCP para os negócios do seu filho Filipe, que correram mal (fonte familiar disse àque está agora na Bélgica, casado e com três filhos).Lê-se na biografia O Poder do Silêncio (Dom Quixote, 2014), que a conta de Jardim Gonçalves e da mulher ficou "a descoberto por sete dias, valor que remediaram vendendo acções". No livro lê-se ainda que Jardim Gonçalves tinha 70 milhões de euros em acções e ficou com apenas 5 milhões - "Um património que deixou de ser auto-sustentável, chegará o dia em que os filhos e netos terão dificuldade. Nada o preocupa mais."Com o filho Jorge Alberto, o ex-banqueiro tem 40% de uma empresa chamada Multi Family Office, de gestão de fortunas, seguros e saúde familiar. Tem dois sócios (ver caixa) ex-BCP.Jardim Gonçalves, hoje com 83 anos, já não vai para a Quinta do Lago de férias. Por vezes vai até Lamego, terra da mulher, onde recuperaram uma casa. Cuida da prole, para "não terem dificuldade". Este ano foi à Galiza ao casamento de um dos 23 netos.Jardim Gonçalves atendeu o telefonema da, mas não quis falar. "Estou a caminhar. É o que tenho feito, e tenho respirado. Não quero entrevistas, trabalho todo o dia, não tenha pena de mim."Há várias histórias a circular em Tróia e na Comporta sobre Tomás Correia . Nada grave - são histórias que indiciam uma personalidade com, no mínimo, alguma excentricidade. Uma delas remete para uma das moradias que tem em Soltróia, e cuja inauguração, em 2011, ainda hoje é lembrada pelos vizinhos do pacato empreendimento pelo facto de ter tido um espectáculo de fogo-de-artifício. E uma pequena sessão de fados, uma vez que Tomás Correia tem veia de fadista. Até a mulher (segundo casamento, uma ex-secretária) se chama Amália.A outra história é o cão Tobias, que os donos gostam de ocasionalmente levar para restaurantes e servir-lhe um bife à mesa, como fez um dia numa afamada casa de pasto à beira da estrada na Comporta.Ainda em Tróia, António Tomás Correia é presidente da Mesa da Assembleia-Geral da Aprosol, a associação de proprietários local. Já era e continua a ser após as eleições que decorreram no fim-de-semana de 8 e 9 de Dezembro. Apesar do cargo, Tomás Correia faltou à assembleia eleitoral, apurou aAs vivendas em Tróia são para as férias e fins-de-semana. No dia-a-dia, Tomás Correia vive no Parque das Nações, uma das zonas mais caras de Lisboa. O seu salário, apurou a, será de €31 mil euros, mais carro e cartão de crédito com plafond mensal de €25 mil.O banqueiro tem uma boa justificação para ter faltado ao acto eleitoral da Aprosol. No mesmo fim-de-semana decorreram as eleições para a Associação Mutualista Montepio Geral, onde concorria para um quarto mandato - e que venceu com 43,2% dos votos.Tomás Correia arcou com quatro processos. Um deles começou em 2017, já foi arquivado e estava relacionado com três crimes num processo de insolvência dolosa e burla qualificada na venda de um terreno em Coimbra. Outro caso nasceu da Operação Marquês. Tomás Correia foi constituído arguido por suspeita de ter recebido indevidamente 1,5 milhões de euros do empresário da construção civil José Guilherme.Seguiram-se dois processos do Banco de Portugal (BdP). Um por alegado afrouxamento de regras de concessão de crédito, no caso a duas sociedades do antigo Grupo Espírito Santo, quando o mesmo estava (2014) em públicas dificuldades. Como se previa, daqui resultaram imparidades para o Caixa Económica Montepio Geral (CEMG). Têm, alias, surgido na imprensa notícias que sugerem uma relação privilegiada Tomás Correia-José Guilherme-Ricardo Salgado.No outro caso, o BdP acusou a administração de Tomás Correia, à frente da CEMG, por não ter implementado mecanismos de prevenção ao branqueamento de capitais a Pessoas Politicamente Expostas.O mundo financeiro de João Rendeiro também começou a revelar-se em 2008, mas 10 anos depois a sua vida parece intacta. Contactado pela SÁBADO, Rendeiro foi lacónico: "O que tenho feito? Visitar museus, o que estou a fazer agora. Ligue mais tarde." Passaram vários dias e telefonemas, e uma semana depois, voltou a atender do estrangeiro. "Os meus projectos? Não é um assunto, desculpe. Não tenho tempo, obrigado."Após a demissão do BPP, João Rendeiro começou por encarar os reguladores (BdP e CMVM), que o acusaram de más práticas para transferir prejuízos do banco para os clientes. Daqui resultaram coimas de €1,5 e 1 milhão. Em 2013, foi acusado de burla qualificada, mas viria a ser absolvido. Em 2016 foi acusado noutro processo de fraude fiscal qualificada, abuso de confiança e de branqueamento. Estavam em causa "rendimentos não declarados em sede de IRS" de €16,5 milhões entre 2003 e 2008 além de €29,5 milhões apropriados indevidamente ao BPP. Segundo o MP, os administradores atribuíram-se rendimentos que não apareceram nos recibos de vencimento, fazendo-os passar por offshores. Só em 2008, ano da queda, Rendeiro ganhou 2,8 milhões. O julgamento ainda não começou.Já em 2018, num terceiro processo, Rendeiro foi condenado a cinco anos de prisão por falsidade informática e falsificação de documento. No acórdão, que a SÁBADO consultou, lê-se que "actuou como se o BPP fosse sua propriedade, de modo a poder beneficiar financeiramente com o dinheiro que os clientes ali investiam". Mais ainda, "não denotou ter interiorizado o desvalor da sua conduta".No entanto, a pena ficou suspensa. Por três razões: não tinha antecedentes, vivia "social, profissional e familiarmente integrado" e o BPP era um banco "de pequenas dimensões". Ficou apenas de pagar (em seis meses) 400 mil euros a uma IPSS, no caso à CRESCER, cujo presidente, Américo Nave, contactado pela SÁBADO a 6 de Dezembro, referiu não ter ainda recebido o montante.No início, havia cerca de 1.000 lesados do BPP, que reclamavam cerca de 1.800 milhões, diz à SÁBADO Jaime Antunes, que criou uma associação de clientes. Passados 10 anos, falta pagar 450 milhões (referentes a 500 clientes), que é sensivelmente o que está na massa insolvente do BPP. O problema é que o Estado reclama o dinheiro: em 2008, seis bancos emprestaram 450 milhões ao BPP, com garantia do Estado. Quando o banco colapsou, executaram-na. Os clientes dizem que a garantia é ilegal e a questão está nos tribunais. Se o Estado perder, anula-se a garantia e quem fica com o buraco dos 450 milhões são os seis bancos.Numa entrevista em 2016 ao SAPO, Rendeiro disse que vivia "de empréstimos de amigos para os gastos diários por conta do que se salvar dos arrestos". Mas dias antes era notícia no Expresso por patrocinar uma exposição em Nova Iorque.Terminou com mágoa: "No mundo anglo-saxónico um fracasso, uma falência, um problema qualquer é um certificado de experiência, de renovação. Em Portugal, é pior que ir para a cova. Nos EUA é o recomeço da próxima coisa que se vai fazer."