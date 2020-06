Orçamento suplementar sem cortes nem aumentos de impostos

Na apresentação do Orçamento Suplementar, João Leão preferiu destacar aquilo o documento não tem. "Não tem cortes no Estado social e nas prestações sociais, não impõe nenhum aumento de impostos", sublinhou o sucessor de Mário Centeno, que tinha começado a intervenção no Parlamento para recordar que em cinco anos é a primeira vez que o Governo tem necessidade de fazer um Orçamento Retificativo.

Antes da pandemia de covid-19, o Governo previa um excedente orçamental de 0,2%. Agora, as previsões apontam para um défice de 6,3%, com uma queda de 6,9% no PIB.

Números a que o Executivo quer dar a volta com um Orçamento de reforço dos apoios sociais, apoio ao emprego e promoção do investimento.

Um programa de lay-off de apoio à retoma no valor de 1100 milhões, medidas de incentivo à manutenção dos postos de trabalho de 600 milhões, políticas ativas de emprego fazem parte da receita desenhada ainda por Centeno que será agora posto em prática por Leão.

Do plano do Governo fazem parte ainda medidas de promoção de investimento em programas tão diferentes como a remoção de amianto nas escolas, a prevenção de incêndios florestais ou o reforço da rede ferroviária.

Apoios de 240 milhões a trabalhadores informais e trabalhadores independentes, um abono de família extraordinário e um investimento de 400 milhões na escola digital são outras despesas previstas num Orçamento que João Leão frisou só ser possível nestes moldes por causa da situação financeira estável das contas públicas que existia antes da pandemia.

Além de não prever aumentos de impostos, este Orçamento contém alterações extraordinárias dos pagamentos por conta que pretendem aliviar as empresas da crise gerada pela pandemia.

O Orçamento Suplementar prevê ainda um reforço de 500 milhões para o Serviço Nacional de Saúde, o que (em conjunto com o que estava previsto no Orçamento do Estado para 2020) significará um aumento do investimento de 13% face a 2019.

Nas previsões do Governo, em 2021 haverá um crescimento de 4,3% do PIB e o défice deverá ficar abaixo dos 3%.

"Vamos conseguir conduzir de novo o país a um caminho de crescimento da economia e do emprego", garantiu João Leão na audição parlamentar de apresentação do Orçamento Suplementar.