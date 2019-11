Luís Filipe Vieira é dono de 745.612 títulos da SAD do clube da Luz, o que corresponde a 3,28% do capital. Esta participação, de acordo com os termos do aúncio preliminar da OPA, passa a ter um valor garantido de praticamente 3,77 milhões de euros quando o presidente do clube deixar de exercer funções, sendo que o Benfica tem eleições agendadas para outubro do próximo ano.Saiba mais em Jornal de Negócios