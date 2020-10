OE2021: Governo diz que 468 milhões são para a CP e não para o Fundo de Resolução

Foi por "lapso" que o Governo incluiu na proposta do Orçamento do Estado para 2021 (OE/2021) a possibilidade de emprestar até 468 milhões de euros ao Fundo de Resolução, a entidade pública que tem feito as injeções de capital no Novo Banco. Em comunicado enviado perto da meia-noite, quando os media já tinham noticiado o valor, o Ministério das Finanças esclareceu que a referida verba será para emprestar à empresa pública de transporte ferroviário CP - e que a proposta do OE/2021 não prevê qualquer empréstimo ao Fundo de Resolução".





A confirmação de uma injeção no Novo Banco feita com dinheiro público seria um obstáculo a um entendimento político com um dos partidos que pode viabilizar o OE2021, o Bloco de Esquerda. Nas medidas de política orçamental para 2021 não consta qualquer referência a empréstimos ao abrigo do acordo de venda do Novo Banco, o que deixava em aberto o significado da verba inscrita no relatório.As notícias nas últimas semanas dão conta de uma fonte alternativa de empréstimo ao Fundo de Resolução: um consórcio de bancos. Segundo o Jornal de Negócios, o valor a emprestar por esta via ainda não está fechado, mas deverá rondar 275 milhões de euros, podendo ir até 450 milhões. É incerto se este valor chega para fazer face ao pedido que o Novo Banco fará ao Fundo de Resolução – do valor que está por gastar do mecanismo de garantia sobram 900 milhões de euros e a administração do banco já sinalizou que irá fazer um novo pedido de injeção - e está por perceber exactamente como será feito.

As injeções com recurso a empréstimos públicos – mais de dois terços dos 3 mil milhões de euros foram postos no banco com dinheiro saído dos orçamentos do estado – têm sido um tema politicamente tóxico. O Bloco tem sido o partido mais crítico da venda e das injeções desde então feitas – o partido elegeu mesmo o fim dos empréstimos como um dos eixos prioritários de negociação do Orçamento com o Governo.



Notícia alterada às 23:59 com admissão do erro por parte do Ministério das Finanças.