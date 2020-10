OE2021: Costa quer carta branca para despesa com a Covid

O Governo quer que o ministro das Finanças possa financiar despesas imprevistas motivadas pela pandemia sem ter de passar pela aprovação de um orçamento rectificativo na Assembleia da República. A medida está prevista na versão preliminar da proposta de Orçamento do Estado para 2021, a que a SÁBADO teve acesso.

"O Governo fica autorizado, através do membro do Governo responsável pela área das finanças, a proceder a alterações orçamentais resultantes de operações não previstas no orçamento inicial destinadas ao financiamento de medidas excecionais adotadas pela República Portuguesa decorrentes da situação da pandemia da doença Covid-19 entre os diversos programas orçamentais, como ainda financiadas pela dotação centralizada no Ministério das Finanças para despesas relacionadas com as consequências da pandemia da doença COVID-19", lê-se na proposta.

Do ponto de vista político e institucional corresponde a pedir previamente à Assembleia da República uma espécie de cheque em branco na gestão orçamental da crise. Por outras palavras: se o Governo quiser financiar medidas novas além das previstas nesta proposta de Orçamento, furando inclusivamente alguns tectos de despesa (como na Saúde, por exemplo), pode fazê-lo retirando dinheiro de outros lados do Estado. Esta reconfiguração do Orçamento aprovado anteriormente seria feita sem a validação da Assembleia da República.

O artigo é uma novidade face ao orçamento suplementar aprovado em Julho e parece destinado a evitar a necessidade de um novo suplementar ou rectificativo – a ultrapassagem de tectos de despesa aprovados na lei do Orçamento tipicamente só pode ser feita pedindo autorização ao Parlamento.

A medida é uma admissão do Governo sobre o grau elevado de incerteza no desenrolar da pandemia e do seu impacto nas contas públicas em 2021. Do ponto de vista político é incerto se passará – os partidos da esquerda à direita têm sido críticos ao longo dos últimos anos do que consideram ser a margem demasiado discricionária que o ministro das Finanças tem com o instrumento das cativações, por exemplo, que se mantém activo.

No mesmo artigo da proposta de lei do OE/2021, o Governo repete ainda uma proposta introduzida no orçamento suplementar aprovado em Julho passado, que atribui ao Governo margem para reforçar as transferências para empresas públicas nas quais o efeito económico da pandemia tenha "constituído ou agravado" os prejuízos operacionais – algo destinado, por exemplo, a suprir eventuais problemas em empresas públicas de transportes.