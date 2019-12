Governo duplica dedução para pais com dois filhos com menos de três anos

A dedução fiscal para filhos vai mais do que duplicar a partir do próximo para quem tenha mais de dois filhos com menos de três anos. A medida está na versão preliminar da proposta de Orçamento do Estado para 2020, a que a SÁBADO teve acesso.

Em termos fiscais cada filho já valia uma dedução de 600 euros, à qual se somava uma majoração de 126 euros. A partir do próximo ano esta majoração sobe para 300 euros, quando a criança não ultrapasse os três anos de idade até 31 de dezembro do ano a que respeita o imposto. Este aumento parece, contudo, ter um âmbito relativamente restrito: aplica-se "quando existam dois ou mais

dependentes que não ultrapassem três anos de idade", ou seja, a pais com dois filhos com menos de três anos.

As pessoas com responsabilidade parental partilhada e residência alternada vão também ter um alívio fiscal no IRS caso a partir do segundo filho, quando esta tenha menos de três anos. Nestes casos, a juntar à dedução de 300 euros por filho cresce também a majoração, de 63 euros para 150 euros, aplicando-se a mesma limitação: ter dois filhos com menos de três anos.

O alívio fiscal em sede de IRS – o impacto ainda não foi ilustrado pelas habituais simulações das consultoras fiscais – era uma das medidas do programa do PS. O custo, segundo o Jornal de Negócios, foi fixado em 50 milhões de euros.Actualizado às 18:12 com precisão de que medida se aplica apenas a pais com dois filhos com menos de três anos.