Atualmente, o código dos Impostos Especiais sobre o Consumo (IEC) prevê que as bebidas cujo teor de açúcar seja inferior a 80 gramas por litro ficam sujeitas a um imposto de 8,22 euros por cada 100 litros. Já aquelas em que o teor de açúcar ultrapassa os 80 gramas por litro são tributadas em 16,69 euros por cada 100 litros.



A proposta de Orçamento para o próximo ano prevê a introdução de dois novos escalões de tributação. No primeiro, para as bebidas cujo teor de açúcar é inferior a 25 gramas por litro, o imposto a pagar será de um euro por cada 100 litros; o segundo escalão prevê que as bebidas com açúcar entre 25 e 50 gramas por litro fiquem sujeitas a um imposto de seis euros por cada 100 litros; o terceiro, onde se enquadram as bebidas cujo teor de açúcar varia entre os 50 e os 80 gramas por litro, o imposto a pagar deverá ser de oito euros por cada cem litros; e o último, para as bebidas com mais de 80 gramas de açúcar por litros, o imposto a pagar será de 20 euros por cada cem litros.

O aumento de tributação sobre as bebidas não alcoólicas com mais açúcar vai fazer aumentar uma garrafa de um litro de Coca-Cola em 1,16 euros segundo as simulações feitas pela PricewaterhouseCoopers (PwC) para a Lusa.Este é um dos casos simulados pela consultora e que mostra que a proposta de Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) entregue esta segunda-feira na Assembleia da República volta a aumentar a tributação das bebidas com maior teor de açúcar.Segundo a consultora, no caso de uma garrafa de dois litros de 7Up, o aumento chega aos 2,15 euros e uma garrafa de 250 mililitros de Red Bull terá um aumento de 1,44 euros.