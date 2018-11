IVA do gasóleo vai descer mas os escalões do IRS não foram revistos. Tudo foi a votos numa maratona parlamentar que terá impacto no dia-a-dia de 2019.

Durante uma maratona de mais de oito horas, os deputados votaram centenas de propostas na especialidade do Orçamento do Estado para 2019. O IVA das touradas concentrou as atenções das últimas semanas, conseguindo inclusive criar polémica entre o Governo e o Partido Socialista, mas também se deliberou - muito - em áreas como a Saúde e a Educação.



Gastará menos dinheiro em vacinas

Uma das medidas aprovadas ditou a integração das vacinas da meningite B, do rotavírus e do HPV para os rapazes no Plano Nacional de Vacinação. Também a proposta d'Os Verdes para que o medicamento para doentes com atrofia muscular espinhal seja administrado em todas as unidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde. Em 2019, o SNS vai contar com 25 intérpretes de língua gestual portuguesa, sendo dada prioridade a episódios de urgência.



Ficou igualmente definido que os sinistrados em acidentes de trabalho e os trabalhadores com doenças profissionais ficam isentos de custas processuais nas causas emergentes do acidente ou da doença. Já em caso de morte, as suas famílias ficam igualmente isentas.



Turmas mais pequenas

Boas notícias surgiram também para quem tem filhos em idade escolhar. As turmas de 10º ano vão passar a ter menos alunos (um mínimo de 24 e um máximo de 28), dando continuidade ao processo iniciado em 2017 nos 1.º, 2.º e 3.º ciclos. Foi ainda decidido o alargamento dos livros gratuitos até ao 12.º ano, ou seja, durante toda a escolaridade obrigatória. O que caiu foram as propostas do CDS e do PSD que defendiam que a medida fosse igualmente aplicada no ensino privado.



Reduzido valor máximo das propinas

Com os votos favoráveis dos partidos da esquerda, o Parlamento aprovou a redução do valor da propina máxima no Ensino Superior para os 856 euros. A mesma esquerda uniu-se ao CDS para aprovar a proposta do PCP que aumenta o valor de alojamento das bolas de estudo para estudantes do Ensino Superior. Das obrigações estatais para 2019, passa também a fazer parte a dinamização de uma rede de apoio inclusiva nas estabelecimentos de Ensino Superior para alunos com necessidades educativas especiais.



Passes sociais mais baratos

Tal como previsto, foi igualmente aprovado o reforço da verba de apoio para reduzir os preços dos passes sociais, que passou de 83 milhões de euros para 104 milhões. A redução do preço dos passes nas Áreas Metropolitanas do Porto e de Lisboa entra em vigor em Abril de 2019. Por outro lado, a eliminação do adicional do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) no gasóleo foi chumbada, uma vez que, na gasolina, o Governo já tinha eliminado, por portaria, esta parte do imposto. Numa chamada "coligação negativa", PCP, BE, CDS e PSD chumbaram o aumento das tributações na compra de carros de empresas.



Escalões do IRS inalterados

Nos escalões do IRS não haverá alterações, visto que as propostas do CDS e do PCP que previam a actualização à taxa de inflação no próximo ano foram chumbadas. Esta decisão poderá prejudicar os contribuintes que tenham rendimentos próximos dos limites de cada escalão e que, tendo aumentos salariais, passem para o escalão superior, vendo a sua tributação agravada. Por outro lado, foi aprovada a revogação do decreto-lei que cria incentivos fiscais à constituição de fundos de investimento imobiliário.



Durante as várias horas de votação, houve ainda tempo para aprovar as propostas do PAN que prevêem um apoio de 1,5 milhões de euros para dar continuidade à promoção e criação de uma rede de centros de recolha de animais e a uma verba de 500 mil euros para esterilização. O Parlamento deliberou, ainda, que o Governo delibere em 60 dias as regras para criar uma rede nacional de monitorização de pragas.



Além da descida do IVA das touradas de 13% para 6% e, ainda, espectáculos de canto, dança, música, teatro cinema e circo, o PCP conseguiu aprovar a criação de um plano de revitalização da Cinemateca já em 2019. No desporto, foi aprovada a equiparação dos atletas para-olímpicos aos olímpicos, nomeadamente ao nível da convergência do pagamento das bolsas.



Fim do factor de sustentabilidade

O parlamento aprovou hoje o fim do factor de sustentabilidade (corte de 14,5%) no próximo ano para os pensionistas que aos 60 anos tenham pelo menos 40 anos de descontos e o alargamento da medida à função pública. O novo regime previsto no artigo 90.º da proposta de Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) foi aprovado com os votos favoráveis do PS, Bloco de Esquerda e PCP e os votos contra do PSD e do CDS.



O fim do factor de sustentabilidade será feito em duas fases em 2019: a partir de 1 de Janeiro de 2019, para os pensionistas com 63 ou mais anos de idade, e a partir de Outubro para quem tem 60 anos.



Os deputados aprovaram, ainda, as propostas de alteração do PS, Bloco de Esquerda e PCP que alargam a medida aos pensionistas do Estado (Caixa Geral de Aposentações) nas mesmas condições. Em causa estão os pensionistas que aos 60 anos de idade contem pelo menos 40 anos de contribuições.